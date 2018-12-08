الإعلان عن قائمة 100 شركة رائدة في أفريقيا

أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، الدكتور سحر نصر، وفيليب لو هورو، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، عن قائمة أفضل 100 شركة رائدة في أفريقيا.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، إن دعم الحكومة لريادة الأعمال، هو تنفيذ لتوجيهات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

© Photo / MOHAMED HEMAIDA سحر نصر: منتدى أفريقيا 2018 سيشهد تجمع كل المؤسسات الدولية

ووصفت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي رؤساء الشركات الرائدة الملتحقة بالمبادرة بقادة مستقبل الاقتصاد الأفريقي.

وقال فيليب لو هورو، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، إن مبادرة اختيار أفضل 100 شركة ناشئة في أفريقيا، سيتبعها العديد من اتفاقيات التمويل والاستثمار من مؤسسة التمويل الدولية وغيرها من المؤسسات لهذه الشركات، ما يمكنها من تسريع وتطوير إنتاجها.

وعرض رئيس مؤسسة التمويل الدولية الكتاب الأبيض لرواد الأعمال، الذي يتضمن أفضل التجارب والممارسات لضمان استدامة نجاح ريادة الأعمال، مشيرا إلى أن أفريقيا قارة شابة بها العديد من الفرص، وأن مؤسسة التمويل الدولية ستواصل دعمها للشركات الناشئة الناجحة في القارة للتحول إلى شركات متوسطة ثم شركات كبرى ثم شركات عابرة للقارات.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، إن دعم الدولة لريادة الأعمال لم يعد ترفا، ولذلك لا تدخر وزارة الاتصالات جهدا لدعم ريادة الأعمال.

وأضاف وزير الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات "إن استراتيجية الوزارة لدعم ريادة الأعمال تعتمد على 3 ركائز، الركيزة الأولى هي شحذ المهارات عبر التدريب، وتنفيذ توجيهات الرئيس بتدريب الشباب، وتطبيق مبادرته لتدريب 10 ألاف شاب لصناعة الألعاب الرقمية، وإنشاء 100 شركة مصرية وأفريقية لإنتاج الألعاب الرقمية، للحصول على جزء من كعكة إيرادات شركات الألعاب الرقمية، التي تبلغ حوالي 20 مليار دولار سنويا، والركيزة الثانية هي خلق بيئة حاضنة للإبداع، وأقامت الوزارة 8 مجتمعات للأبداع في الجامعات المصرية، تقوم بخلق منتج إبداعي يعتمد على التعاون بين رواد الأعمال والجامعات المصرية ووزارة الاتصالات، والركيزة الثالثة هي توفير التمويل لدعم ريادة الأعمال.

وأشار إلى أن الوزارة تعاونت بالفعل مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بإنشاء فرع لمبادرة فكرتك شركتك خاص بشركات الاتصالات، واستقبلت الوزارة بالفعل 20 شركة يتم تقييم التمويل الذي تحتاجه لضمان تطور إنتاجها وحجم أعمالها".

وفي نهاية حفل إعلان أفضل 100 شركة رائدة بأفريقيا، قام عدد من رواد الأعمال من كافة أرجاء القارة الأفريقية بعرض تجارب نجاحهم التي مكنتهم من الالتحاق بالمبادرة.