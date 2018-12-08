قبل يوم من قمة التعاون الخليجي... رسالة من أمير الكويت للملك سلمان

بعث الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، برسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ووفقا لوكالة "واس"، هنأ أمير الكويت الملك سلمان، بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم، مشيدا بمتانة العلاقات "الأخوية والتاريخية الراسخة والوطيدة التي تربط دولة الكويت بالمملكة العربية السعودية".

وعبر أمير الكويت عن بالغ الاعتزاز بما تشهده المملكة "في عهده الميمون من استمرار لمسيرة البناء ومن ازدهار وتنمية شملت مجالات عديدة وأصبحت محل فخر واعتزاز الجميع".

وتابعت الوكالة، "سأل أمير دولة الكويت المولى جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء للمملكة العربية السعودية، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وأن يحقق للمملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين".

وجاءت رسالة أمير الكويت قبل يوم من توجهه إلى الرياض لحضور الدورة 39 من مجلس التعاون الخليجي، وهي القمة التي سيحضرها أمير قطر، تميم بن حمد، بدعوة شخصية تلقاها من الملك سلمان.