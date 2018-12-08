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13:50 08 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    جسر السلام ـ شبه جزيرة سيناء ـ مصر

    مصر توقع اتفاقية لدعم سيناء بزراعة 400 ألف فدان وتوفير 40 ألف فرصة عمل

    © Sputnik . Ashraf Kamal
    العالم العربي
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    وقعت مصر والصندوق الكويتي للتنمية، اتفاقيتان لدعم مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، بقيمة 1.4 مليار جنيه.

    ويشمل التوقيع، تمويل مشروع إنشاء 4 محطات تحلية مياه البحر في محافظة جنوب سيناء بقيمة 880.5 مليون جنيه، في إطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

    موقع مراقبة في شمال سيناء
    © REUTERS / Amir Cohen
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    وتم توقيع الاتفاق على هامش منتدى أفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ، وفي بحضور السفير محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

    وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، الدكتورة سحر نصر، أن مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، يأتي في إطار توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بدعم جهود تنمية سيناء وتوفير التمويلات اللازمة لإحداث التنمية بها حيث يهدف إلى تعزيز منظومة إدارة موارد المياه من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة.

    ويتضمن المشروع، إنشاء محطة لمعالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5 مليون متر مكعب/يوم، يتم الاستفادة منها في استصلاح وزراعة حوالي 330 ألف فدان شرق قناة السويس، بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتهم حاليا بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلى 400 ألف فدان، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة (إنتاج زراعي وحيواني وصناعي)، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة تصل إلى حوالي 40.2 ألف فرصة عمل تنقسم إلى 35.2 عمالة دائمة تخص قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني بالإضافة إلى إدارة منظومة نقل ومعالجة المياه وتطهير الأنفاق والمجاري المائية، بالإضافة إلى 5000 فرصة عمل عمالة مؤقتة تخص أعمال التشييد والبناء وتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وأعمال منشآت الري ومحطات الرفع ومجال استصلاح الأراضي والأعمال المدنية المرتبطة به.

    وذكرت الوزيرة، أن هذا المشروع يعد من أكثر المشروعات التي سيكون لها آثار بيئية إيجابية مستدامة، إذ سينتج عنه زيادة بحوالي 1.8 مليار متر مكعب سنويا من المياه المعالجة التي يمكن الاستفادة منها في الاستصلاح الزراعي، وزيادة رقعة المساحات المزروعة، وتحسين الوضع البيئي لبحيرة المنزلة عن طريق تقليل التلوث الناتج عن صرف حوالي 5 مليون متر معكب/اليوم من المياه الملوثة مباشرة من خلال مصرف بحر البقر على البحيرة.

    وأكدت الوزيرة، أنه بالنسبة لمشروع إنشاء أربع محطات لتحلية مياه البحر بجنوب سيناء بقيمة 880.5 مليون جنيه، فيهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب وتقليص الفاقد في شبكات نقل المياه وحماية الصحة العامة من خلال توفير مياه صالحة للشرب لمدن محافظة جنوب سيناء، واستمرار لجهود الدولة المبذولة لتنمية شبه جزيرة سيناء وتحسين مستوى المعيشة لسكان هذه البقعة الغالية من خلال توفير الخدمات الأساسية لهم والتي من أهمها توفير مياه صالحة للشرب.

    وأشارت الوزيرة، أن المشروع يتمثل في إنشاء أربع محطات لتحلية مياه البحر بمحافظة جنوب سيناء بطاقة إنتاجية اجمالية 56 ألف متر مكعب/يوم تتضمن محطة تحلية بمدينة شرم الشيخ بطاقة إنتاجية 30 ألف متر مكعب/يوم، ومحطة تحلية بمدينة أبو رديس بطاقة إنتاجية 15 ألف متر مكعب/يوم، وتوسعة محطة تحلية منطقة نبق بإضافة طاقة إنتاجية 6 آلاف متر مكعب/يوم لتصبح طاقتها الإنتاجية 12 ألف متر مكعب/يوم، ومحطة تحلية بمدينة طابا بطاقة إنتاجية 5 آلاف متر مكعب/يوم.

    وأوضحت الوزيرة، أنه في إطار توفير التمويل اللازم لمشروعات تنمية وإعمار سيناء، وبصفة خاصة مشروعات تحلية ومعالجة المياه، تم بالفعل توفير تمويلات من الصناديق العربية لمشاريع محطات التحلية والمعالجة في مصر بحوالي 1,289 مليار دولار، منها مبلغ 327 مليون دولار لمشروعات محطات التحلية و692 مليون دولار لمشروعات محطات المعالجة.

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