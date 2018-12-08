غضب يجتاح العراق... ضابط كويتي يعترف بإعدام 50 عراقيا بريئا (فيديو)

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر فيه شرطي كويتي يدلي باعتراف صدم العراقيين.

وفي الفيديو، يقول الضابط إنه، قبل 23 سنة، نفذ أحد المسؤولين الكبار في أحد المخافر التابعة للداخليه الكويتية عقوبة الإعدام بحق 50 مواطنا يعتقد أنهم عراقيون، كانوا مقيمين في الكويت، حيث أخذهم من الشارع وهم أبرياء ودفنهم في مقبرة جماعية تم اكتشافها فيما ما بعد من قبل وزارة الداخلية.

وأثارت هذه التصريحات غضبا عارما في الشارع العراقي، ما دفع النائب عدي عواد، إلى مطالبة وزارة الخارجية العراقية، بالتحقيق في تلك التصريحات، ودعا الحكومة إلى إيضاح الحقيقة.

وقال عواد في بيان نشره موقع قناة "السومرية"، إن "على وزارة الخارجية العراقية فتح تحقيق بخصوص ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي لفيديو نشرته إحدى وسائل الإعلام الكويتية يعترف فيها منتسب ب‍الداخلية الكويتية بقيام مسؤول كبير في الوزارة بإعدام 50 مواطنا عراقيا قبل 23 عاما".

وأضاف أن "على الحكومة الكويتية والجهات المختصة إيضاح حقيقة ما تم التطرق له هذا الشخص".