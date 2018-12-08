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13:49 08 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    القوات الأمريكية في منبج السورية

    عن ماذا يبحثون... القوات الأمريكية تحفر في منبج السورية ليلا ونهارا

    © AP Photo / Hussein Malla
    العالم العربي
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    يواصل عناصر القوات الأمريكية في مدينة منبج السورية عمليات الحفر ليلا ونهارا مستخدمين بذلك معاول يدوية وجرافات آلية بحثا عما تكتنزه المدينة من كنوز أثرية.

    الواجهة الأمامية ومدخل معبد عشتار الأثري في إدلب (1600-1900 قبل الميلاد)
    © Sputnik . BASEL SHARTOUH
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    وتعد مدينة منبج من المدن القديمة في سوريا ويعود تاريخ وجودها إلى أكثر من 4 آلاف عام وتقع على بعد 80 كيلومتر شمال شرق مدينة حلب.

    وأكد مصدر محلي لـ"زمان الوصل" أن عناصر القوات الأمريكية في مدينة "منبج" تواصل عمليات الحفر ليل نهار بمعاول يدوية وجرافات آلية من أجل العثور على اللقى والكنوز الأثرية الدفينة التي تزخر بها إضافة إلى الكثير من المواقع والأماكن في سوريا.

    وأشارت المصادر إلى أن أماكن الحفر والسرقة تتوزع في جبل "أم السرج"، الغني بمحتوياته الأثرية، وعلى كم هائل من الكنوز الأثرية، ومنها القلعة وسور المدينة، كما تجري عمليات الحفر والنهب والسرقة علانية، وفي وضح النهار، في سوق "منبج" الرئيسي القديم.

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    وكشف "زمان الوصل" عن التخريب الذي لحق بمركز الكنيسة السريانية الأثرية وبعض المدافن الأثرية في شرق المدينة، ومواقع أثرية أخرى تعرضت للتجريف الكامل بواسطة آليات ثقيلة، بهدف السرقة، كما كثرت في فترة سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، عمليات التنقيب غير العلمية، وغير المهنية، كون التنظيم الإرهابي شجع بعض تجار الآثار المشبوهين، عبر تسهيلات قدمت لهم بقصد الحصول على نسبة من عوائد المسروقات.

    كما أوضحت المصادر أن القوات الأمريكية تبحث في أماكن أخرى، وتشتمل على معظم المواقع الأثرية التي تضم الكثير من اللقى الأثرية، وتكتنز مصاغات من الذهب الذي يدفع لقاء الحصول عليه ملايين الليرات السورية من أجل الفوز بها، لا سيما أن أغلب الأماكن والمواقع الأثرية السورية تحتوي على الكثير من هذه التحف التي يجري البحث عنها، وباستمرار، من أجل بيعها إلى تجار الآثار وعرضها في متاحف عالمية.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار منبج, أخبار سوريا, آثار مهربة, التنقيب عن الذهب, نهب الآثار السورية, القوات الأمريكية في سوريا, سوريا
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