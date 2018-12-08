"أنصار الله": ينبغي أن تكون مدينة الحديدة منطقة محايدة

وجاءت التصريحات على هامش محادثات السلام الجارية في السويد مع وفد الحكومة اليمنية، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
كما دعا كبير مفاوضي "أنصار الله" إلى تشكيل حكومة انتقالية بمشاركة "كل الأحزاب السياسية".
وأوضح عبد السلام أن الإفراج عن الأسرى ما زال قيد النقاش في محادثات السويد.
كان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، قد وصف في وقت المشاورات التي انطلقت في السويد حول الأزمة اليمنية بأنها فرصة لدفع عملية السلام في البلاد، معلنا توصل أطراف الأزمة لاتفاق لتبادل الأسرى.
وتعد هذه المحادثات الفرصة الوحيدة القائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم؛ فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.
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