تزامنا مع محادثات السويد... الجيش اليمني يتوعد الحوثيين بـ"خطوة حاسمة"

توعد قائد في الجيش اليمني، جماعة أنصار الله "الحوثيون"، برد فعل عسكري حاسم إذا أفشلوا المشاورات الجارية في السويد.

وقال قائد ألوية العروبة العميد عبدالكريم السدعي، في بيان له بثه الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية: "إذا لم تخرج محادثات السويد بتسليم ممتلكات الدولة، والانسحاب من جميع المحافظات التي تسيطر عليها تلك الميليشيا الانقلابية، لن يكون أمامنا خيار سوى الحسم العسكري".

© REUTERS / TT NEWS AGENCY حكومة اليمن تقترح إعادة فتح مطار صنعاء في محادثات سلام... و"أنصار الله" ترفض

وأضاف العميد السدعي "قوات لواء العروبة على أهبة الاستعداد للدخول في عمق صعدة وتحريرها وتطهيرها من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران".

وزعمت مصادر عسكرية يمنية أن الحوثيين استغلوا التهدئة في إعادة التموضع والتصعيد، وأنهم حاولوا شن هجمات في عدة جبهات، خصوصا مران، لكن الجيش تمكن من التصدي لها وإفشالها.

وذكر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش سيطرت خلال "مواجهات ضد المتمردين الحوثيين في جبهة مران، على مواقع جديدة في محيط عقبة مران، بالإضافة إلى استعادتها كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأجهزة لا سلكية وأجهزة اتصال من الميليشيا الانقلابية".