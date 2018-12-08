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13:48 08 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    الفريق مهاب مميش

    مهاب مميش: تنمية منطقة قناة السويس يوازي توفير مليون فرصة عمل لشباب مصر

    © Sputnik . Suez Canal Authority
    العالم العربي
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    وقع رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الفريق مهاب مميش، اليوم السبت، اتفاقيتين بشأن التنمية في قناة السويس، وذلك على هامش منتدى أفريقيا 2018.

    وشهدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، التوقيع بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومستثمرين محليين وعالميين لاستثمارات يتم إقامتها في العين السخنة وغرب بورسعيد.

    سفينة تعبر العين السخنة قبل دخول قناة السويس
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    قناة السويس تسجل رقما قياسيا جديدا
    من ناحيته، قال الفريق مهاب مميش، إن مشروع تنمية منطقة قناة السويس يخدم الاقتصاد القومي المصري وكذلك الاقتصاد العالمي، كما أنه يساهم في توفير مليون فرصة عمل لشباب مصر الواعد والذي يعتبر أمل ومستقبل مصر، مشيرا إلى دور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في جذب المستثمرين في مشروع تنمية محور قناة السويس.

    وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة بها كثير من الفرص الاستثمارية الواعدة، إذ تشهد مشروعات قومية عملاقة تعيد الريادة إلى الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن مشروع التنمية في منطقة القناة هو من مشروعات القيمة المضافة والقائم على عبقرية الموقع، والذي من المخطط له إقامة صناعات تكميلية ومناطق صناعية ولوجستية تحول المنطقة لمركز لوجيستي وصناعي عالمي.

    وشهدت مراسم التوقيع للعقد الأول مع "نيو هورايزون تانك تيرمينال"، المتضمن مشروع إنشاء محطة استقبال وتصدير صب سائل على مساحة 11500 متر مربع داخل ميناء غرب بورسعيد، إذ تتكون المحطة من عدد 30 خزان بإجمالي سعه تخزينية 35 ألف طن تقسم على ثلاث مراحل، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى 160 مليون جنيه ويوفر المشروع عدد 70 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 400 فرصة عمل غير مباشرة من شركات ملاحة ونقل، وأعمال جمركية، كما أن المحطة المزمع إقامتها تختص في تداول المواد الكيميائية الصب بسعة تخزينية للمحطة تبلغ 35 ألف طن ليصل حجم التداول المتوقع إلى 300 ألف طن سنويا.

    من جانبه، قال المهندس ماجد شفيق رئيس مجلس إدارة شركة "نيو هورايزون تانك تيرمينال"، إن الشركة هي شركة مساهمة برأس مال 500 مليون جنيه، لافتا إلى أن المشروع سوف يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي، وزيادة حجم الصادرات وتخفيض تكلفة الاستيراد للخامات غير المنتجة محليا.

    من جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن العقود الموقعة نتيجة التعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال خطة عمل لتشجيع الاستثمار في المنطقة من خلال تبني سياسات تسهم في تذليل الصعوبات أمام المستثمرين، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن خريطة مصر الاستثمارية الشاملة ستتضمن كافة الفرص الاستثمارية في هذه المنطقة، لجذب الكثير من المستثمرين لإقامة عدد من المشروعات التي توفر فرص عمل للشباب.

    أما العقد الثاني بين المنطقة الاقتصادية وشركة السويدي للتنمية الصناعية في منطقة العين السخنة يتضمن عقد تطوير وتحويل حق الانتفاع لمساحة 10 كيلو متر مربع من أرض المنطقة الاقتصادية.

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