الخبر الذي صدم نساء 3 دول عربية... كاذب

أثار النبأ الذي تدولته وسائل إعلام كويتية، الأربعاء الماضي، بشأن منع الكويت دخول التونسيات والمغربيات واللبنانيات ممن دون سن الأربعين بغير مَحْرَم، جدلا واسعا استدعى صدور توضيحات رسمية.

ونفى السفير الكويتي لدى الرباط، عبداللطيف اليحيا، صحة تقارير إعلامية تفيد بـ"منع" مغربيات من دخول بلده.

وقال اليحيا لوكالة أنباء المغرب الرسمية، الجمعة، إن "الأخبار التي نشرتها صحيفة كويتية، وتم تداولها من قِبل وسائل إعلام مغربية ومنصات التواصل الاجتماعي، بخصوص منع مواطنات مغربيات من دخول الأراضي الكويتية، لا أساس لها من الصحة".

الخارجية التونسية تنفي منع #الكويت دخول التونسيات دون سن الأربعين للعمل دون محرم. لكن في الوقت ذاته مصادر في الكويت تتحدث عن استحالة استقدام تونسيات ومغربيات للعمل. ما القصة؟ #تونس #المغرب #نساء #عمل pic.twitter.com/dPTv3IK52K — Wajd Bouabdallah (@tounsiahourra) December 6, 2018

وأضاف أن "تلك الأخبار غير صحيح جملة وتفصيلا، ولا تمثل الموقف الرسمي للكويت".

وشدّد على أن "الأمور تسير بشكل طبيعي، والمغاربة رجالا ونساء، يتوجهون بشكل يومي إلى الكويت، دون أي مشاكل".

وتابع: "المغربيات كما النساء من باقي الجنسيات مرحب بهن في الكويت، شريطة الخضوع لضوابط خاصة تؤطر زيارات العمل، أو السياحة، أو الغرض من الزيارة".

وأكد أن "أي قرار سيادي حول هذا الأمر يتم بثه عبر القنوات الرسمية للدولة، والتي تمثل رأيها الرسمي".

كما نفت وزارة الخارجية التونسية، إصدار السلطات الكويتية قرارا بمنع دخول التونسيات اللاتي لم يبلغن 40 عاما للعمل في الكويت إلا بوجود محرم.

وقال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، في تصريح لوسيلة إعلام محلية، إن تونس "لم تتلق أي قرار رسمي من الحكومة الكويتية في هذا الخصوص".

وقال المتحدث باسم الوزارة فيصل ضو، لوكالة الأنباء الرسمية التونسية، إن "السلطات الكويتية لم تصدر البتة هذا القرار أو ما يشابهه

وأكد أن التونسيات "مرحب بهن للعمل في الكويت دون أي شكل من شكل التقييد أو المنع".

وكانت صحيفة "الراي" الكويتية ذكرت أن الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت أوقفت منح تصاريح عمل للتونسيات والمغربيات ما دون الـ40 عاما "إلا في حال وجود محرم معهن".

وأضافت الصحيفة أن هذا القرار "صدر بالتنسيق بين الكويت وكل من تونس والمغرب وتم اتخاذه بناء على طلبهما".

ونشرت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية بيانا أكدت فيه أن "تشغيل النساء في الكويت تحكمه قواعد عامة ولوائح قانونية".

وأشار البيان إلى أن "القرارات التنظيمية لسوق العمل لا تستهدف أي جنسية بعينها وإنما تدخل في إطار تأمين المصلحة العامة".