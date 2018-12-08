قبل انعقاد القمة الخليجية... السلطان قابوس يوجه رسالة للملك سلمان

بعث سلطان عمان، قابوس بن سعيد، أمس الجمعة، برسالة خطية إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

تتعلق الرسالة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ومشاركة السلطنة في القمة الخليجية الـ ٣٩ لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقرر عقدها في الرياض غدا الأحد، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وسلم الرسالة الدكتور السيد أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة العربية السعودية، وذلك خلال لقائه مساء اليوم، بمقر وزارة الخارجية السعودية بوكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.

جلالة السلطان المعظم —حفظه الله ورعاه — يبعث رسالة خطية الى أخيه خادم الحرمين الشريفين تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومشاركة السلطنة في القمة الخليجية الـ (٣٩) والمقرر عقدها بمشيئة الله في الرياض يوم الاحد الموافق ٩ ديسمبر ٢٠١٨م. — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) ٧ ديسمبر ٢٠١٨

​وتعقد أعمال الدورة 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيفها السعودية، غدا الأحد بمدينة الرياض، وكان العاهل السعودي الملك سلمان دعا جميع قادة الدول الخليجية بما فيهم أمير قطر، لحضور القمة الخليجية.

وكشف عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عن الملفات الثلاثة الأخطر التي سيتم مناقشتها خلال القمة الخليجية بعد غد الأحد.