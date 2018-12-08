قطر توقع اتفاقا "للمرة الأولى" مع دولة أفريقية

وقعت قطر للبترول اتفاقية مع شركة "إكسون موبيل" للاستحواذ على حصة تبلغ 10% في ثلاث مناطق تنقيب بحرية في حوضي أنغوشي وزامبيزي في جمهورية موزمبيق.

ووفقا لصحيفة "العرب" القطرية، بعد موافقة الجهات الحكومية المعنية في جمهورية موزمبيق، ستكون الأطراف المشاركة في المناطق الثلاث هي إكسون موبيل بحصة تبلغ 50%، والشركة الوطنية للهيدروكربونات بموزمبيق بحصة تبلغ 20، وشركة روسنيفت بحصة تبلغ 20، وقطر للبترول بحصة تبلغ 10%.

وأعرب سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر، عن سعادته بالتوقيع على هذه الاتفاقية مع شركة إكسون موبيل، للمشاركة في استكشاف هذه الأحواض البحرية الواعدة في موزمبيق، مؤكدا على أن هذا الاتفاق يشكل تطورا هاما بالنسبة لقطر للبترول حيث أنّه يمثل أول مساهماتها في فرص النمو الواعدة في جمهورية موزمبيق.

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وأفاد الكعبي بأن أعمال التنقيب ستبدأ قريبا، معربا عن آمله في نجاح تلك الأعمال، وقدم شكره للسلطات المحلية في موزمبيق وشركاء قطر للبترول في هذه المناطق على دعمهم.

وأوضح الكعبي أن هذا الاتفاق يتماشى تماما مع استراتيجية قطر للبترول، لتوسيع رقعة تواجدها الدولي من خلال الدخول إلى بلد جديد والتنقيب في مناطق واعدة تحمل إمكانات كبيرة من الموارد الهيدروكربونية.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقتين الواقعتين بحوض زامبيزي حوالي 10,200 كيلومتر مربع وتقعان في مياه يتراوح عمقها بين 200 و2,000 متر، كما تبلغ مساحة المنطقة الواقعة بحوض أنغوشي حوالي 6,450 كيلومترا مربعا وتقع في مياه يتراوح عمقها من 1,800 إلى 2,500 متر.