الحوثي يدعو إلى إجراء مفاوضات السويد بشكل علني

دعا رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي، المبعوث الأممي والدولة الراعية للمفاوضات مملكة السويد، واعضاء الوفد الممثل لليمن في المفاوضات إلى إجراء المباحثات بشكل علني علنية.

وقال الحوثي في تغريدة له على موقع "تويتر": "أدعو المبعوث الأممي، والراعي مملكة السويد، ورئيس وأعضاء وفد الشعب، إلى إجراء المباحثات علنية، وعبر كل القنوات العالمية وغيرها، ممن ترغب في نقل وقائع المباحثات".

ادعوا المبعوث الاممي،والراعي مملكةالسويد،ورئيس واعضاءوفد الشعب،الى اجراءالمباحثات علنية،وعبر كل القنوات العالمية وغيرها،ممن ترغب في نقل وقائع المباحثات.

فالوفد الوطني لايضيره شيء فهو يتكلم عن قضايا ومظلومية الشعب اليمني ولديه الصلاحيات التي يستطيع ان يحقق بها السلام لوطنه وامته. — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) December 7, 2018

وأضاف: "الوفد الوطني لا يضيره شيء فهو يتكلم عن قضايا ومظلومية الشعب اليمني ولديه الصلاحيات التي يستطيع أن يحقق بها السلام لوطنه وأمته".

كان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، قد وصف في وقت المشاورات التي انطلقت في السويد حول الأزمة اليمنية بأنها فرصة لدفع عملية السلام في البلاد، معلنا توصل أطراف الأزمة لاتفاق لتبادل الأسرى.

وتعد هذه المحادثات الفرصة الوحيدة القائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم؛ فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.