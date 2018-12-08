افتتاح أول "سوبرماركت" عائم في دبي

افتتح أول "سوبرماركت" عائم في دبي، من قبل شركة "Aqua Pod"، حيث سيعمل ستة أيام في الأسبوع من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً.

ويمكن لركاب الرحلات البحرية ومالكي اليخوت والسفن الأخرى، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يودون الاسترخاء على الشاطئ الشراء منه، حيث يمكن للأشخاص طلب ما يردون عبر الهاتف، وبعد حوالي 45 دقية يتم تسليم الطلب لهم.

Only in Dubai! The world’s first sail through supermarket.. Dubai has out-Dubai’ed itself! pic.twitter.com/tucZz4Qvqq — Alice McCutcheon (@aliceellaaa) December 5, 2018

ويحتوي المتجر على المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والأدوية. وتم تنفيذ المشروع من خلال شبكة من محلات " كارفور" في دولة الإمارات العربية المتحدة.

More pics of the 'sail-thru supermarket'.. Don't worry, beach-goers won't miss out either — there are aqua-pods to deliver stuff to beach-dwellers too.



So extra. pic.twitter.com/mT4N0lSOBJ — Lovin Dubai (@lovindubai) December 5, 2018

ومن أجل تشغيل المتاجر، ستقوم الشركة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى ذلك ستقوم السفن بجمع النفايات البحرية أيضا.