البرلمان العربي ينتخب "السلمي" رئيسا لدورة ثانية

انتخب البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيسا لدورة ثانية، كما انتٌخب النائب راشد الشامسي والنائب عبد الرحمن سعيد والنائب عادل العسومي والنائب سعد الجمال نواب لرئيس البرلمان.

قال البيان الصحفي الذي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم، السبت، إنه تم انتخاب النائب أحمد المشرقي رئيسا للجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي والنائب حسن طاهر البرغوثي نائبا له، والنائب إنصاف مايو رئيسا للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والنائب بابكر عبد المحسن عثمان نائبا له، والنائب نبيل الأندلسي رئيسا للجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان والنائب دلال بن زايد نائبا له، والنائب عائشة سالم بن سمنود رئيسا للجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب والنائب نور الدين المرابطي نائبا له.

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وأضاف، أن تلك الدورة تستمر لمدة عامين وفقا للنظام الأساسي للبرلمان العربي، وجرت الانتخابات عن طريق الاقتراع السري المباشر لأعضاء البرلمان العربي الحاضرين جلسة الانتخاب التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وتابع البيان، سوف يستأنف البرلمان العربي اجتماعات لجانه الأربع الدائمة وفق تشكيلها الجديد يومي الأحد والإثنين الموافقين 9 و10 ديسمبر 2018م، كما سيعقد مكتب البرلمان العربي بتشكيله الجديد اجتماعه الرابع مساء يوم الإثنين 10 ديسمبر الجاري لإقرار جداول أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثالث للبرلمان العربي، والتي ستعقد صباح يوم الثلاثاء 11 ديسمبر بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.