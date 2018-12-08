قيادي بـ"أنصار الله": وفد "الحوثيين" يقدم أربعة حلول فيما يخص مطار صنعاء

صرح القيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيين"، وعضو الوفد إلى مشاورات السويد، عبد الملك العجري، أنه تم تقديم أربعة حلول حول مطار صنعاء، وأنهم لا يمانعون نظام التفتيش قبل الوصول إليه.

ريمبو (السويد) — سبوتنيك . وقال العجري في مؤتمر صحفي اليوم السبت 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري: " قدمنا أربعة رؤى حول مطار صنعاء، على سبيل المثال أن يكون هناك نظام تفتيش قبل الوصول إلى صنعاء في أي عاصمة، ولا يوجد لدينا اعتراض إن كانت في عمان أو غير عمان وقدمنا عدة رؤى، ولكن الطرف الآخر حتى الآن لم يظهر أي إيجابية".

وأضاف، مجيبا عن سؤال الصحفيين حول أن الصواريخ التي تطلق إيرانية الصنع: "هي صواريخ يمنية نطلقها دفاعا عن كرامتنا، هناك بين كشوفات الأسرى أسرى ومرتزقة سعوديين وأجانب، لا يوجد أي إيراني على الأراضي اليمنية، وهذا دليل أن كل ما يقال حول إيران هو إشاعات".

وانطلقت المشاورات حول الأزمة اليمنية يوم الخميس الماضي، في السويد، وتعد هذه المحادثات الفرصة الوحيدة القائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم؛ فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.