بالفيديو... كويتي يعتدي بالضرب المبرح على وافد أثناء عمله

تداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق شاب كويتي وهو يعتدي بالضرب المبرح على وافد لم تحدد جنسيته في مقر تجمع العمالة في الكويت.

ونشر الشاب الكويتي والذي لم يعرف عن اسمه، مقطع فيديو أفاد فيه بأن عامل النظافة لصا، وأراد تلقينه درسا، وقال "المقطع توعوي وأردت أن أبين للناس بأن الشركة ظالمته، ولما شافني انحاش ولما مسكته طبعا حد السارق بالإسلام قطع اليد… أنا ما قطعت يده ولا قطعت رزقه ولا وديته للمخفر…لكن أنتم شعب تأخذكم العاطفة".

وجاء تبرير الشاب لفعلته، بعد هجوم شرس شنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي واصفين أسلوبه بـ "الغير إنساني".

المعتدي على عامل النظافة: أنتم شعب تأخذكم العاطفة.. ولا حد السارق في الاسلام قطع اليد. pic.twitter.com/6ka7mbtued — المجلس (@Almajlliss) December 8, 2018

من جهتها أعلنت بلدية الكويت عن استنكارها للحادث، وأضافت بأن تم تحويل الملف إلى وزارة الداخلية للتحقيق وإجراء اللازم.