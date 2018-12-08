الحوثي يهاجم التحالف ويتحدث عن الشروط التعجيزية والعنتريات

هاجم رئيس اللجنة الثورية العليا بجماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، اليوم السبت، قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، مؤكدا أنهم يكررون اليوم ما ارتكبوه سابقا.

وقال الحوثي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "رفضوا في ٢٠١٥ تجنيب تعز المعارك، والتوقيع على اتفاق بذلك، واليوم يكررون ما ارتكبوه سابقا".



وتابع الحوثي، "السؤال يضع نفسه من جديد على العدوان ومرتزقته: لماذا ترفضون إيقاف معركة تعز وقد عرضها عليكم وفد الشعب اليمني ؟… ولماذا ترفضون إيقاف الجبهات جميعا؟".

رفضوا في ٢٠١٥ تجنيب تعز المعارك والتوقيع على اتفاق بذلك،واليوم يكررون ما ارتكبوه سابقا

ليضع السؤال نفسه من جديدعلى العدوان ومرتزقته:

لماذا ترفضون إيقاف معركة تعز وقدعرضها عليكم وفدالشعب اليمني؟

ولماذا ترفضون إيقاف الجبهات جميعا؟

فهذه واقعية

وليست شروط تعجيزية ولا عنتريات اعلامية — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) ٨ ديسمبر ٢٠١٨

واختتم رئيس اللجنة الثورية العليا بجماعة "أنصار الله" بأن مطالبه هذه واقعية وليست شروط تعجيزية ولا عنتريات إعلامية.

وانطلقت المشاورات حول الأزمة اليمنية يوم الخميس الماضي، في السويد، وتعد هذه المحادثات فرصة قائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم، فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.

كان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، قد وصف في وقت سابق، المشاورات التي انطلقت في السويد حول الأزمة اليمنية بأنها فرصة لدفع عملية السلام في البلاد، معلنا توصل أطراف الأزمة لاتفاق لتبادل الأسرى.