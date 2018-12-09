المغرب ينقذ 72 مهاجرا غير شرعي كانوا في طريقهم إلى إسبانيا

أعلنت السلطات المغربية، يوم السبت، أنها أنقذت 72 مهاجرا غير شرعي كانوا في طريقهم إلى إسبانيا.

نواكشوط — سبوتنيك. وقالت البحرية المغربية في بيان لها إن "وحدات خفر السواحل تابعة للبحرية قدمت المساعدة، قرب الناظور، لـ 72 مرشحا للهجرة السرية، من بينهم 53 من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء و19 من آسيا، يوجد من ضمنهم نساء وأطفال".

© AP Photo / Irish Defence Forces via AP البحرية المغربية تطلق النار على قارب ينقل مهاجرين وتقتل امرأة

وأضاف البيان أنه تم إعادة مجموع المهاجرين سالمين إلى ميناء الناظور غربي البحر المتوسط.

وكانت البحرية المغربية قد أعلنت أنها أنقذت يومي الخميس والجمعة 181 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قوارب صغيرة متجهة نحو أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.

وكانت ظاهرة هجرة الشباب المغاربة في قوارب مطاطية قد خفتت بسبب الأزمة المالية التي عاشتها إسبانيا، إضافة إلى تشديد الرقابة وارتفاع المقابل المادي الذي تفرضه شبكات الهجرة غير الشرعية.

وبمقابل تراجع أعداد الشباب المغاربة المهاجرين بشكل غير شرعي نحو إسبانيا، ارتفع معدل هجرة الأفارقة إليها بعد أن فتح لهم المغرب أبوابه للإقامة والعمل بشروط ميسرة.

ورفض المغرب مؤخرا عرضا أوروبيا بإنشاء مراكز استقبال اللاجئين على أراضيه.