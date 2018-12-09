مسؤول قطري: دارفور تشهد هدوء نسبيا بفضل الجهود المشتركة

أكد المبعوث الخاص لوزارة الخارجية القطرية، ماجد بن مطلق القحطاني، إن إقليم دارفور السوداني، يشهد هدوء نسبيا، داعيا المجتمع الدولي للمساهمة في تنمية وإعادة النازحين واللاجئين السودانيين إلى مناطقهم في دارفور.

الخرطوم — سبوتنيك. وقال القحطاني، اليوم الأحد، خلال افتتاحه للاجتماع الرابع عشر للجنة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، الذي يجري بالخرطوم، "بفضل الجهود المشتركة، يشهد إقليم دارفور هدوء نسبيا، لكن هناك تحديات حول أهمية السلام وإعادة الاندماج، لذلك ندعم الجهود الدولية في عودة النازحين واللاجئين في إقليم دارفور".

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH والي دارفور يكشف دور قطر في مسألة استقرار بلاده

ودعا المسؤول القطري، "الدول الأعضاء والأشقاء في استمرار، دعم السلام في دارفور، وأيضا مساهمة المجتمع الدولي، لأجل التنمية وعادة السلام في دارفور".

ويجري بالخرطوم اليوم الأحد، الاجتماع الرابع عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام، بحضور رئيس لجنة متابعة سلام دارفور، والمبعوث الخاص لوزارة الخارجية القطرية، لشؤون مكافحة الإرهاب وحل النزاعات، ماجد القحطاني، ورئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في السودان، وجيري يمايا مامابولو، وممثلي الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، وممثلي بعض الدول الأوروبية وأميركا وروسيا.

وكانت حكومة السودان وحركة "جيش تحرير السودان" وحركة "العدل والمساواة"، وقعتا اتفاقية، يوم الجمعة الماضية، بالعاصمة الألمانية برلين، تنص على إعادة استئناف المفاوضات بين الجانبين في كانون الثاني/ يناير بالدوحة.

يشار إلى أن دولة قطر، راعت وساطة بين حكومة السودان ومجموعة الحركات المسلحة الدارفورية منذ عام 2008، وتوجت في آخر المطاف بتوقيع اتفاقية سلام مع حركة "التحرير والعدالة" في عام 2011، بينما رفضت ذات الاتفاقية مجموعة أخرى من الحركات المسلحة المؤثرة في إقليم دارفور.