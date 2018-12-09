قبل بدء القمة... السعودية تنفذ إجراء بشأن علم قطر والإمارات تستثني الدوحة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لأعلام قطر مرفوعة في العاصمة السعودية، الرياض، التي تستضيف قمة دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، "تويتر": "نتطلع إلى قمة خليجية ناجحة برئاسة خادم الحرمين الشريفين في الرياض اليوم، قمة تعزز مسيرة مجلس التعاون ومكتسباته، ونشكر الشقيقة الكويت على جهودها ونثمن دورها، كما نرحب بالرئاسة العمانية للمجلس في عامه المقبل". ويلاحظ هنا قرقاش استثنى قطر من توجيه الشكر.

نتطلع إلى قمة خليجية ناجحة برئاسة خادم الحرمين الشريفين في الرياض اليوم، قمة تعزز مسيرة مجلس التعاون و مكتسباته، و نشكر الشقيقة الكويت على جهودها ونثمن دورها، كما نرحب بالرئاسة العمانية للمجلس في عامه المقبل. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 9, 2018

​وفي الوقت الذي لا تزال فيه الأزمة الخليجية بين قطر من جهة وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى، ذهب مغردون إلى تمني "عودة وحدة الصف والكلمة في البيت الخليجي".

#القمه_الخليجيه_ال39#قطر

علم قطر اليوم مع اخوانه جمّل صباح الرياض اكثر واكثر ♥️..

ان شاءالله انها بشرة خير ولم الشمل ، اشتقنا والله ☹️♥️

.. pic.twitter.com/iMsLUZnxaM — NF.. ★ (@Nawaff_Ba) December 9, 2018

​اصبحنا هذا اليوم. والرياض تتزين شوارعها بأعلام دول الخليج استعدادا للقمة الخليجية ، بما فيها علم قطر. هذه المرة.بيت واحد ، مهما اختلفو مصيرهم واحد ، و ان شاء الله يرجعون على كلمة واحدة وقلب واحد.سعيد جدا برؤية العلم القطري يرفرف في شوارع الرياض جنباإلى جنب مع أعلام دول الخليج pic.twitter.com/tDT5TmLtSU

​علم قطر بين أخوانه جمّل شوارع الرياض 🇶🇦🇸🇦،

​ومن المقرر، أن تبدأ القمة الـ39 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي أعمالها في الرياض، في وقت لاحق، اليوم الأحد، في الوقت الذي تتعرض فيه الوحدة الإقليمية للخطر بسبب خلاف مرير مع قطر بينما تواجه السعودية أزمة دبلوماسية أثارها مقتل الصحفي جمال خاشقجي.