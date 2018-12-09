بعد نصف قرن داخل الحبس... أقدم سجين مصري يكشف مواصفات فتاة أحلامه

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس السبت، عن الإفراج عن أقدم "محبوس" داخل السجون المصرية، والذي قضى ما يقارب نصف قرن من الزمان في قضايا ثأرية.

وأدين المصري كمال ثابت عبدالمجيد، 66 سنة، ويعد أقدم سجين في مصر، والمفرج عنه بعفو رئاسي السبت، في جرائم تصل عقوبتها إلى 65 سنة سجن، بعد اتهامه في 3 قضايا قتل عمد وحيازة سلاح.

عروس "عذراء"



أمنية أقدم سجين في مصر بعد الإفراج عنه

كمال ثابت عبدالمجيد ٦٦ عاما أقدم سجين فى مصر، عقب خروجه من مركز شرطة أخميم انه لا يفكر سوى فى الاستقرار بعد٤٥عاما قضاها فى سجون مصر حيث البحث عن بنت الحلال ليتزوجها، ويُرزق بسببها بأطفال

وأضاف ان الفتاة التى سيتزوجها ستكون بنت العشرين عاما pic.twitter.com/NWhKTtlr6b — مصر 🇪🇬️ 💪✌ (@rehabPress) ٨ ديسمبر ٢٠١٨ أكد كمال ثابت عبدالمجيد، أنه يريد زوجة عذراء لا يتجاوز عمرها 25 عاما، معربا عن رفضه الاقتران بامرأة مطلقة أو أرملة، وفق حواره مع موقع مصرواي المصري.

وتابع، "أريد لزوجة المستقبل أن تكون على خلق ودين حتى تتق الله في أولادي الذين سأنجبهم منها، كما أنها تنتمي لعائلة عريقة مشهور عنها الصلاح والالتزام، ومن أبوين يعرفان الله جيدا حتى تكون ابنتهما مثلهما وتتقي الله في".

طلب من الرئيس وشكر خاص





طلب كمال ثابت عبدالمجيد فور خروجه من مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج، من الرئيس عبدالفتاح السيسي، توفير معاش أو راتب شهري يكفيه متطلبات الحياة اليومية ووحدة سكنية.

كما طلب مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لشكره على ما قدمه له بشمول العفو الرئاسي له وخروجه من السجن بعد قضائه مدة 45 عاما، قبل انتهاء جملة عقوبته التي بلغت 65 عاما في قضايا قتل عمد وشروع في قتل، والتي بدأ في تنفيذها عام 1973.

أمنية وطلب من شيخ الأزهر

وعن الشيء الثاني الذي كان يتمناه كمال بعد الزواج والسكن، قال إنه يود أن يؤدي فريضة الحج أو العمرة، مناشدا شيخ الأزهر لمساعدته في تحقيق حلمه.

رأيه في الثأر ورسالة للصعايدة

وجه أقدم سجين عدد من الرسائل الهامة لأبناء الصعيد وخاصة محافظة سوهاج الذين لا يزالوا متمسكين بعادة الثأر الذميمة، قائلا: "أقول لكل شخص مهما كان عمره أو سنه أو منصبه لا تندفع وراء عادات أصبحت لا تصلح في الوقت الحالي، الذي انتشر فيه العلم والتنوير وعم كافة أنحاء العالم، مضيفا أن الشخص يكون متحمسا لأخذ الثأر وبعد ارتكابه الجريمة وتنفيذه العادة الذميمة يصيبه الندم فورا بعد القبض عليه وتظلم الدنيا في وجهه أكثر وأكثر بعد توقيع عقوبة السجن عليه بمحكمة الجنايات".

وناشد كمال ثابت العقلاء وكبار العائلات في الصعيد بالتدخل السريع وبالتعاون مع مشايخ الأزهر والأوقاف لوقف هذه العادة الذميمة، "التي باتت تهدد أبناء الصعيد باعتبار أن العديد منهم لازال متمسك بها رغم عاقبتها التي لا يعلمها من ذاقها"، على حد وصفه.