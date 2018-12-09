أول تعليق من دول المقاطعة على غياب أمير قطر عن القمة الخليجية

أصدرت الخارجية البحرينية، اليوم الأحد 9 ديسمبر/كانون الأول، أول تعليق حول غياب أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني عن القمة الخليجية المنعقدة في العاصمة الرياض.

وقال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أنا في الرياض لحضور قمة الخير والموقف الواحد".

© REUTERS / Assad Hani قطر توفد وزيرا للمشاركة في قمة الخليج

وتابع "كان الأجدر بأمير قطر أن يقبل بالمطالب العادلة، وأن يتواجد في القمة".

وكانت قطر قد أعلنت عن أنها ستوفد وزيرا للمشاركة في القمة الخليجية بالرياض في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد.

وأشارت قطر إلى أن وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريحي، سيحضر القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي، التي ستعقد اليوم الأحد، في المملكة العربية السعودية.

وقال مدير مكتب الإعلام في وزارة الشؤون الخارجية بقطر أحمد الرميحي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريحي إلى الرياض ليقود وفد قطر إلى قمة مجلس التعاون الخليجي".

و​بدأ ملوك وأمراء مجلس التعاون الخليجي، صباح اليوم الأحد، في التوافد على العاصمة السعودية الرياض، استعدادا لحضور القمة الخليجية 39.

في الرياض لحضور قمة الخير و الموقف الواحد.

كان الأجدر بأمير قطر ان يقبل بالمطالب العادلة و يتواجد في القمة — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) December 9, 2018

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تبدأ القمة الـ39 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي أعمالها في الرياض، اليوم الأحد، في وقت تتعرض فيه الوحدة الإقليمية للخطر بسبب خلاف مرير مع قطر بينما تواجه السعودية أزمة دبلوماسية أثارها مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ومن المتوقع أن تركز القمة على القضايا الأمنية، بما في ذلك حرب اليمن وأنشطة إيران في المنطقة، وقد تتطرق إلى السياسات النفطية ومقاطعة قطر من بعض جيرانها.

ومن المقرر أن تعقد القمة، ليوم واحد، بحضور قادة "المجلس الخليجي"، الذي يضم السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وعمان؛ ولا يعرف، إلى الآن، مستوى التمثيل القطري.

وكان "المجلس" تلقى صدمة كبيرة، في 5 حزيران/يونيو 2017؛ عقب إعلان السعودية والبحرين والإمارات، ومعها مصر، قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر، وفرض مقاطعة واسعة عليها، كما تقدمت دول المقاطعة بمجموعة طلبات مقابل سحب قرارات المقاطعة ولكن رفضت الدوحة حتى الآن الأمر، واعتبرته مساسا بسيادتها الداخلية.