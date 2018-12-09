قطر ترد على البحرين بعد انتقاد أميرها

رد مبعوث قطر في القمة الخليجية الـ 39، على انتقاد وزير خارجية البحرين، الشيح خالد بن أحمد آل خليفة، على عدم حضور أمير قطر لفعالياتها، والتي ستبدأ اليوم الأحد في المملكة العربية السعودية.

وغرد مدير مكتب الإعلام في وزارة الشؤون الخارجية بقطر أحمد الرميحي، على تغريدة وزير خارجية البحرين الشيح خالد بن أحمد آل خليفة: "قطر تملك قرارها وحضرت قمة الكويت في حين غاب حكام دول الحصار عن الحضور وقطر لا تحتاج نصائح من دول "تبع".

قطر تملك قرارها وحضرت قمة الكويت في حين غاب حكام دول الحصار عن الحضور وقطر لا تحتاج نصائح من دول "تبع" https://t.co/CoQZTo7ODH — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) December 9, 2018

وكانت قطر أعلنت عن أنها أوفدت وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، إلى السعودية، لحضور القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي، التي ستعقد اليوم الأحد.

وأصدرت الخارجية البحرينية، اليوم الأحد، أول تعليق حول غياب أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني عن القمة الخليجية المنعقدة في العاصمة الرياض.

© REUTERS / BENOIT TESSIER أول تعليق من دول المقاطعة على غياب أمير قطر عن القمة الخليجية

وقال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أنا في الرياض لحضور قمة الخير والموقف الواحد".

وتابع "كان الأجدر بأمير قطر أن يقبل بالمطالب العادلة، وأن يتواجد في القمة".

وتبدأ القمة الـ39 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي أعمالها في الرياض، اليوم الأحد، في وقت تتعرض فيه الوحدة الإقليمية للخطر بسبب خلاف مرير مع قطر بينما تواجه السعودية أزمة دبلوماسية أثارها مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ومن المتوقع أن تركز القمة على القضايا الأمنية، بما في ذلك حرب اليمن وأنشطة إيران في المنطقة، وقد تتطرق إلى السياسات النفطية ومقاطعة قطر من بعض جيرانها.