رئيس مجموعة الاقتصاد: الاستثمارات اللبنانية في مصر تقدر بنحو 6 مليار دولار

قال رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانية، رؤوف أبو زكي، إن الاستثمارات اللبنانية في مصر تقدر بنحو 6 مليار دولار، وأنها تعد من أهم الاستثمارات المهنية.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن الرئيس السيسي يقوم بمجهود كبير، ويقف وراء الحركة التي تحدث في مصر، وما جرى من تعديل للتشريعات ومعالجة قضايا المستثمرين، والعمل على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار.



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وتابع أن فرص الاستثمار والتعاون العربي الأفريقي أصبحت كبيرة، إلا أن الأزمة تتعلق بالمناخ المحفز والدافع لعمليات الاستثمار في بعض البلدان، وأنه بالنسبة لمصر حدث الكثير من التحسن على كافة المستويات، كما أنها تشهد نهضة عمرانية غير مسبوقة خلال هذه المرحلة، وأصبحت مؤهلة لأن تكون أحد أهم مراكز التصنيع والتصدير في العالم.

واستطرد، إن الاستثمارات اللبنانية في مصر تعود على أصحابها بالربح الكبير، خاصة أنها لا تعد استثمارات لرؤوس أموال فقط، بل يقوم المستثمر بنقل خبرته ومهنيته إلى مصر.

وشدد على أن منتدى أفريقيا 2018 يعد أحد الملتقيات الهامة بين رجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين، وأنه يناقش العديد من الموضوعات الهامة على الساحة، وأهم التحديات التي تواجه الاستثمار في الوقت الراهن.