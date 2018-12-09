بالفيديو... أول مرور للقمرين "سعودي سات 5" فوق سماء المملكة

وأعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عن اتصالها بالقمرين "سعودي سات 5 أ" و"سعودي سات 5 ب"، من مركز القيادة والتحكم الخاص بها، فضلا عن رصدهما فوق سماء المملكة مع أول مرور لهما
وأكدت مدينة الملك بن عبد العزيز للعولم والتقنية، في بيانها أنه من خلال البيانات الأولية، يتضح أن القمرين بدآ في مرحلة الاستقرار والدخول في طريقة التحكم المخطط لهما، وأن شحن البطاريات في المستوى المطلوب.
يذكر أنه تم إطلاق القمرين "سعودي سات 5 أ" و"سعودي سات 5 ب" على متن الصاروخ الصيني "لونغ مارش 2D"، من قاعدة جيوغوان بجمهورية الصين الشعبية يوم الجمعة الماضي.
#مدينة_الملك_عبدالعزيز_للعلوم_والتقنية تعلن الاتصال مع القمرين #سعودي_سات5 B,A، من مركز القيادة والتحكم بالمدينة، فضلاً عن رصدهما فوق سماء المملكة مع أول مرور لهما.https://t.co/pjxyS2bCxt#السعودية#واس pic.twitter.com/qi4sNfQyE0— واس (@spagov) December 9, 2018
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