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15:58 09 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز

    هل استقبل الملك سلمان الوفد القطري في الرياض

    © AFP 2018 /
    العالم العربي
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    وصل وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان المريخي إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، 9 ديسمبر/كانون الأول، لترؤس وفد بلاده في الاجتماع الـ 39 لدول مجلس التعاون الخليجي.

    ووفقا لصحيفة "الوطن" القطرية، "وصل سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي إلى الرياض لترأس وفد قطر في القمة الخليجية الـ39، وكان في استقباله وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية نزار مدني.

    ​بدورها، قالت صحيفة" الشرق" القطرية إن "السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وصل اليوم، إلى الرياض ليترأس وفد دولة قطر في أعمال القمة الـ39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة أن وزير الدولة للشؤون الخارجية رافقه وفد رسمي.

    إلى ذلك، بثت وسائل الإعلام السعودية، نقلا مباشرا للحظة وصول طائرات الوفود المشاركة في قمة الرياض الخليجية، إلا أن طائرة الوفد القطري لم تظهر، لتثير بذلك التساؤلات.

    ورغم رفع علم قطر في قاعة اجتماع القمة الرياض، وفي مطار الرياض إلا أن الكاميرات لم تصور لحظة وصول الوفد القطري، وألمحت وسائل إعلام إلى أن الوفد القطري ربما قدم بطائرة أحد الوفود الأخرى المشاركة على غرار الوفد العماني أو الكويتي.

    ومن الواضح أن العاهل السعودي الملك سلمان لم يستقبل الوفد القطري، بعد استقباله لباقي وفود دول مجلس التعاون الخليجي، فقد وصل إلى الرياض نائب رئيس مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد (رئيس القمة)، ونائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

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