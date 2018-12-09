الملك سلمان يناشد المجتمع الدولي حماية الفلسطينيين من استفزازات إسرائيل

وقال الملك السعودي، في كلمته لافتتاح القمة الـ39 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض، إن "القضية الفلسطينية تحتل الصدارة في اهتمامات المملكة".
وتابع "نطالب المجتمع الدولي باتخاذ ما يلزم لحماية الفلسطينيين من عدوان إسرائيل".
#فيديو | كلمة #الملك_سلمان في افتتاح أعمال #القمة_الخليجية_الـ39 pic.twitter.com/Lc6stJoODj— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) December 9, 2018
وبدأت القمة الـ39 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي أعمالها في الرياض، اليوم الأحد، في وقت تتعرض فيه الوحدة الإقليمية للخطر بسبب خلاف مرير مع قطر بينما تواجه السعودية أزمة دبلوماسية أثارها مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
ومن المتوقع أن تركز القمة على القضايا الأمنية، بما في ذلك حرب اليمن وأنشطة إيران في المنطقة، وقد تتطرق إلى السياسات النفطية ومقاطعة قطر من بعض جيرانها.
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