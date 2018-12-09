الملك سلمان: حريصون على صيانة كيان مجلس التعاون لدول الخليج العربي

وتابع العاهل السعودي، مجلس التعاون قام لتعزيز الأمن والاستقرار والنماء للمواطن الخليجي.
#خادم_الحرمين_الشريفين: مجلس التعاون قام لتعزيز الأمن والاستقرار والنماء للمواطن الخليجي.#القمة_الخليجية_الـ39 #واس
#خادم_الحرمين_الشريفين: لايزال النظام الإيراني يمارس تدخلاته في الشؤون الداخلية للدول المجاورة.#القمة_الخليجية_الـ39 #واس
كما أكد العاهل السعودي، أن المملكة تواصل الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية، وأن القضية الفلسطينية تحتل مكان الصدارة في اهتماماتها، وتسعى لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بحسب واس.
#خادم_الحرمين_الشريفين: المملكة تواصل الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية، وتحتل القضية الفلسطينية مكان الصدارة في اهتماماتها وتسعى لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.#القمة_الخليجية_الـ39 #واس
#خادم_الحرمين_الشريفين: تواصل دول التحالف دعمها لجهود الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216 ، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، ونتائج الحوار الوطني اليمني الشامل.#القمة_الخليجية_الـ39 #واس— واس (@spagov) ٩ ديسمبر ٢٠١٨
ونوه العاهل السعودي، إلى أن دول التحالف تواصل دعمها لجهود الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216 ، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، ونتائج الحوار الوطني اليمني الشامل.
#خادم_الحرمين_الشريفين: تدعو المملكة لحل سياسي يخرج #سوريا من أزمتها ويسهم في قيام حكومة انتقالية تضمن وحدة سورية وخروج القوات الأجنبية والتنظيمات الإرهابية منها.#القمة_الخليجية_الـ39 #واس— واس (@spagov) ٩ ديسمبر ٢٠١٨
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