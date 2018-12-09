توتر عسكري بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي بعد اجتياز الأخير الخط التقني الحدودي

شهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل توترا عسكريا جديدا بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وذلك بعد قيام الأخير باجتياز السياج التقني القريب من الخط الأزرق.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن عشرات الجنود الإسرائيليين انتشروا في المنطقة، وقامت آليات وجرافات عسكرية باجتياز الخط التقني وتساندها عشرات الآليات العسكرية والدبابات الإسرائيلية.

وأشارت الوكالة إلى أن جنود العدو الإسرائيلي استقدموا حفارة اجتازت الشريط التقني في محلة كروم الشراقي في خراج بلدة ميس الجبل اللبنانية.

جيش الإحتلال الاسرائيلي يتراجع عن وضع نقاط اعتلام على الخط الأزرق بعد رفض الجيش اللبناني ويرسم باللون الأزرق نقاط داخل الأراضي المحتلة تبعد عن الخط الأزرق 10 أمتار#قناة_المنار pic.twitter.com/3oNNX1msUa — علي شعيب 🇱🇧 (@ali_shoeib1) December 9, 2018

وبدأت دورية الجيش الإسرائيلي بأعمال الحفر في محاذاة الخط الأزرق، بمؤازرة حوالى 25 جنديا، فيما تسود حالة من الإستنفار من الجهة اللبنانية من قبل الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل".

انتشار متبادل بين الجيش اللبناني وقوات الإحتلال الإسرائيلي على طرفي الحدود في منطقة كروم الشراقي في بلدة "ميس الجبل" على خلفية محاولات العدو وضع علامات عند الخط الأزرق ومنع الجيش اللبناني لذلك بسبب عدم وجود فريق طوبغرافي للتحقق#قناة_المنار pic.twitter.com/PwWlex7fOX — علي شعيب 🇱🇧 (@ali_shoeib1) December 9, 2018

وفي سياق متصل، أشار الإعلامي في قناة "المنار" علي شعيب في سلسلة تغريدات على حسابه عبر "تويتر" إلى "انتشار متبادل بين الجيش اللبناني وقوات الإحتلال الإسرائيلي على طرفي الحدود في منطقة كروم الشراقي في بلدة "ميس الجبل" على خلفية محاولات العدو وضع علامات عند الخط الأزرق ومنع الجيش اللبناني لذلك بسبب عدم وجود فريق طوبغرافي للتحقق".