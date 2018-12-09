في سابقة فريدة... ثلاث سيدات سوريات لقيادة شاحنات ثقيلة بمؤسسة حكومية (فيديو)

عينت المؤسسة السورية للتجارة ثلاث سيدات لقيادة حافلات وشاحنات ثقيلة في سابقة هي الأولى من نوعها بالنسبة لهكذا نوع من الأعمال التي عادة ما يشغلها الرجال.

ونشرت "الميادين" تقريرا يبين أن المؤسسة السورية للتجارة عينت ثلاث سيدات لقيادة حافلات وشاحنات ثقيلة، في سابقة تعكس تحولا متسارعا في دخول المرأة السورية أعمالا كانت حكرا على الرجال في مرحلة ما بعد الحرب.

ويظهر الفيديو إقبال وحماسة الموظفة ديمة وتطلعها نحو النجاح بمهمتها الجديدة في قيادة الشاحنة الثقيلة.

وقالت ديمة إن هذه مهنة رائعة وأن هذا أمر طبيعي وليس غريبا على المرأة السورية التي تعمل في مختلف المجالات في سوريا، حيث توجد الوزيرة وتوجد المقاتلة وغير ذلك.

يذكر أن القانون السوري لا يميز بين الشباب والإناث في التوظيف، وشجعت ظروف الحرب الشابات على دخول مجالات لم تكن تفكر بها سابقا.

وتتطلب مرحلة إعادة الإعمار في سوريا تضافر جهود كل السوريين لإعادة الحياة والازدهار إلى البلاد.