تسجيل
17:47 09 ديسمبر/ كانون الأول 2018
مباشر
    بحث
    قوات الجيش السوري الحر المشاركة في العملية العسكرية في عفرين، سوريا

    فصائل "درع الفرات" ترجح دخول منبج باتفاق أمريكي تركي

    © Sputnik . Hikmet Durgun
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أكد قياديان من الفصائل المسلحة في الشمال السوري أن أنقرة وجهت الأوامر للفصائل المنتشرة في منطقة درع الفرات شمال سوريا بالاستعداد للدخول إلى مدينة منبج بريف حلب الشمالي، في يناير/كانون الثاني المقبل.

    أنطاكيا — سبوتنيك. يأتي ذلك عقب اجتماع مجموعة العمل التركية الأمريكية يوم الجمعة أمس الأول في أنقرة برئاسة المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري ونائب وزير الخارجية التركي سادات أونال.

    القوات الأمريكية في منبج السورية
    © AP Photo / Hussein Malla
    عن ماذا يبحثون... القوات الأمريكية تحفر في منبج السورية ليلا ونهارا
    وقال قائد إحدى الفصائل المنتشرة في  منطقة "درع الفرات" التي يسيطر عليها الجيش التركي وفصائل "الجيش السوري الحر" المدعومة منه في تصريح لوكالة سبوتنيك: "تلقينا أوامر من أنقرة بالاستعداد للدخول إلى مدينة منبج عقب الزيارة التي قام بها المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيفري".

    وأشار القيادي إلى "أن العملية قد تبدأ مطلع يناير/كانون الثاني المقبل في حال التزم الجانب الأمريكي بتعهداته". 

    وأفاد المصدر:"أن العملية المرتقبة في منبح ستتم وفقا للاتفاق الذي توصلت إليه كل من أنقرة وواشنطن".

    هذا وقد أكد قيادي آخر من "الجيش السوري الحر":"أن أنقرة أخبرت قادة فصائل الجيش الحر بأن عملية منبج اقتربت، وطلبت منهم أن يستعدوا للعملية وأن يجهزوا عناصرهم لدخول المدينة" موضحا "أن موعد العملية لم يحدد بعد، لكن من المرجح أن تبدأ فصائل الجيش الحر بالدخول إلى منبج مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل".

    وأضاف:"نقوم حاليا بتحضير وتجهيز المجموعات التي ستشارك بعملية منبج بعد التعليمات التي تلقيناها من أنقرة، حيث ستستلم هذه المجموعات مدينة منبج عقب خروج الميليشيات الكردية منها وستقوم ببناء نقاط عسكرية داخل حدود المدينة تحت إشراف الجيش التركي".

    وقال:"ستكون هذه العملية نقلة نوعية بتاريخ الثورة السورية وستختلف عن العمليات السابقة شكلا ومضمونا بحسب ما أخبرتنا به أنقرة".

    وتابع:"بدأنا بتجهيز عناصرنا بشكل نظامي كي نتفادى الأخطاء التي وقعت في مدينة عفرين خلال معركة غصن الزيتون وعدم تكرارها أثناء دخولنا منبج، فقد جرى آنذاك أعمال سرقة ونهب وهمجية خلال دخول فصائل الجيش الحر إلى عفرين إذ أن أنقرة لا تريد لهذا أن يتكرر في منبج". 

    وعقب اجتماعها في أنقرة يوم الجمعة الماضي برئاسة المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيفري ونائب وزير الخارجية التركي أونال قالت مجموعة العمل التركية — الأمريكية في بيان لها: "إن الدولتين قد اتفقتا على تسريع وتيرة الجهود الخاصة بتنفيذ الاتفاق بشأن منبج بحلول نهاية السنة".

    وتوصلت تركيا والولايات المتحدة الأمريكية هذا العام إلى اتفاق بشأن مدينة منبج السورية ينص على انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية السورية من المدينة.

    انظر أيضا:

    عن ماذا يبحثون... القوات الأمريكية تحفر في منبج السورية ليلا ونهارا
    أردوغان يعتزم مناقشة موضوع "منبج" السورية على هامش قمة العشرين
    أنقرة: يتعين استكمال خارطة الطريق في منبج السورية قبل نهاية العام
    أنقرة: الدوريات المشتركة للقوات التركية والأمريكية في منبج تبدأ قريبا
    اتفاق منبج مسار حل العقد أم توتر ينتج عنه تصعيد جديد؟
    الكلمات الدلالية:
    قسد, الجيش التركي, وحدات حماية الشعب, منيج, درع الفرات, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فتاة على شاطئ منتجع فاراديرو في كوبا
    أفضل شواطئ العالم لعام 2018
    لساني عدوي: تغريدات ترامب تصيب مؤشرات السوق
    "لساني عدوي"... تغريدات ترامب تصيب مؤشرات السوق
    مشروع الطاقة الشمسية 2030 السعودي
    مشروع "الطاقة الشمسية 2030" السعودي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك