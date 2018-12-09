مسؤول قطري يشيد بـ "حكيم الخليج" في القمة الخليجية

أشاد مسؤول قطري، بكلمة أحد القادة العرب في افتتاح أعمال القمة الخليجية الـ 39، والتي أقيمت اليوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض.

وغرد مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية، أحمد بن سعيد الرميحي عبر حسابه على "تويتر" عن كلمة أمير الكويت في افتتاح القمة: "كلمة بليغة من "حكيم الخليج" لعلها تصل لمسامع الدولة المضيفة وأتباعها".

كلمة بليغة من "حكيم الخليج "لعلها تصل لمسامع الدولة المضيفة واتباعها https://t.co/28fW0hW7db — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) December 9, 2018

وأعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، في كلمته في قمة الرياض اليوم، عن قلقه تجاه الحملات الإعلامية التي تمس أمن بلاده، ودعا إلى الحفاظ على وحدة الموقف الخليجي. © AFP 2018 / هل استقبل الملك سلمان الوفد القطري في الرياض وقال أمير الكويت ، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لقمة مجلس التعاون الخليجي اليوم الأحد، 9 ديسمبر/كانون الأول: "ندعو لوقف الحملات الإعلامية التي بلغت حدودنا ومست أمننا، وستدمر كل بناء أقمناه"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا". وأضاف الشيخ صباح الأحمد: "لابد من التأكيد على قلقنا من تنامي ظاهرة الإرهاب، انطلاقا من حرصنا على حفاظ على وحدة الموقف الخليجي". وقال: "أخطر ما نواجهه من تحديات هو الخلاف الذي دب في كياننا الخليجي واستمراره لنواجه تهديدا خطرا لوحدة موقفنا وتعريضا لمصالح أبناء دولنا للضياع". وأوفدت قطر وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، لحضور القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي.

واستقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الوفود المشاركة، حيث وصل أول وفد وكان لسلطنة عمان وترأسه السيد فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بـالسلطنة، بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".