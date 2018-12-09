مساعدات أممية لمئات آلاف السوريين عبر الأردن

أعلنت الأمم المتحدة أنها بدأت إرسال معونات إنسانية لنحو 650 ألف سوري، عبر معبر جابر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا، الذي أعيد فتحه في 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.