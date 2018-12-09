صنعاء... الحوثي يدعو الحكومة للتحقيق فيما نشرته وكالة أمريكية

دعا رئيس اللجنة الثورية العليا، التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، إلى تشكيل لجنة للتحقيق في مزاعم الوكالة الأمريكية للأنباء "أسوشيتد برس"، بشأن تعذيب "أنصار الله" لمعتقلين لديهم في السجون.

وطالب محمد علي الحوثي بإنزال العقوبة القانونية بحق كل من تثبت إدانته بارتكاب هذه الجرائم.

© AP Photo / Hani Mohammed محمد علي الحوثي لـ"سبوتنيك": هؤلاء قتلوا الصماد

وقال محمد علي الحوثي، في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي على "تويتر"، اليوم الأحد:"‌‌‌ ‏أدعو المجلس السياسي والحكومة، ممثل بالداخلية والجهات المختصة، إلى تشكيل لجنة للتحقيق في مزاعم تقرير وكالة أسوشيتد برس، وإلى التعامل في حال ثبوت صحة أي حادثة مع أي شخص ارتكبها، وفق القانون اليمني".

وشدد الحوثي على رفض الشعب اليمني لهذه الجرائم، لكونها "ليست من أخلاق اليمنيين، وليست مما يغفره القانون اليمني، والإيمان والأعراف".

كانت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية قد نشرت، الجمعة، تحقيقا قالت فيه، إن الحوثيين يمارسون التعذيب على معتقلين لديهم في السجون.