وزير النقل بحكومة "الإنقاذ": مطار صنعاء جاهز لاستقبال الطائرات المدنية والتجارية

أكد وزير النقل بحكومة صنعاء زكريا الشامي، جاهزية تشغيل مطار صنعاء الدولي من النواحي الأمنية والفنية والمهنية لاستقبال الرحلات المدنية والتجارية، بحسب المتطلبات الدولية لمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو".

© AFP 2018 / Mohammed Huwais قيادي بـ"أنصار الله": وفد "الحوثيين" يقدم أربعة حلول فيما يخص مطار صنعاء

وقال بيان صحفي للوزارة، تلقت " سبوتنيك " نسخة منه اليوم الأحد 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري:"إن تصريح وزير النقل جاء خلال اجتماع مع اللجنة الأمنية الخاصة بأمن وسلامة الطيران المدني بصنعاء"، مشيرا إلى أنه ناقش الجوانب المتصلة بجاهزية مطار صنعاء الدولي والمواضيع المتعلقة بأمن وسلامة الطيران المدني".

وأكد الشامي: "مطار صنعاء الدولي جاهز بنسبة 100 بالمائة وبدرجة عالية من الكفائة والخبرة وبكوادر يمنية مؤهلة تأهيلا علميا وفنيا".

وتابع البيان: "ناقش الاجتماع، نظام عمل اللجنة الأمنية لأمن وسلامة الطيران المدني وآلية عمل اللجنة ومقترح إنشاء نيابة متخصصة بالنقل وتقييم مستوى تنفيذ خطة أمن الطيران الشامل".

ويفرض التحالف بقيادة السعودية حصارا على مطار صنعاء الدولية منذ 3 سنوات ويمنع وصول المساعدات الإنسانية ونقل المرضى باستثناء الطائرات الأممية، التي تحمل مساعدات إنسانية لا تفي باحتياجات الشعب اليمني.