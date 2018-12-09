وزير الخارجية السعودي: ننتظر أن تتخذ قطر الإجراءات المطلوبة منها

كشف وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في ختام قمة مجلس التعاون الخليجي، أنه تم التأكيد على دعم شعب سوريا والحل السياسي في اليمن، مشيرا إلى أن هناك طلبات قدمت لقطر والأمر بيدها لتكون عضوا فعالا في المجلس.