بالفيديو والصور... مصرع طالبة جامعية سعودية بشكل مروع

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وصور يوثق حجم الضرر الذي لحق بالسيارتين جراء الحادث المروع.

#حادث_باص_طالبات_المحاني طالبات متوجهات لجامعه الطايف لاختبار ماده اللغه الانجليزيه وقدر الله وماشاء فعل حادث شنيع نتج عنه سبعه اصابات وفاه طالبه 💔💔 pic.twitter.com/YwIrRQOjaq — مرام الروقي… (@maram_roqi) December 9, 2018

وأوضحت حسابات إخبارية أن الطالبات "كن في سيارة من نوع فان عندما اصطدمت سيارتهم بأخرى صغيرة على الطريق، ما تسبب بإصابة سائقي المركبتين والطالبات السبع، قبل أن تفارق إحداهن الحياة في المستشفى متأثرة بإصابتها القوية". وفقا لموقع "إرم نيوز".

وفاة طالبة في #حادث_باص_طالبات_المحاني

مع سيارة أخرى قرب محدثة #عشيرة لتلحق

بقائد المركبة الأخرى الذي توفي مباشرة بموقع الحادث صباح اليوم ،

وأصابة سائق الباص بكسور في قدميه بينماإصابات الطالبات الأخرى غير خطيرة



نسأل الله الرحمة لمن توفي

والشفاء العاجل للمصابين pic.twitter.com/m2VSdCY8Y8 — فﮩد آلُقٌرشيُ (@fahadmhg141913) December 9, 2018

وأثار الحادث موجة تعاطف واسعة مع الطالبات وعائلاتهن، لاسيما الطالبة المتوفاة، وسط دعوات لافتتاح فروع للكليات الجامعية في مركز "المحاني" وتجنيب الطالبات قطع مسافة تفوق مئتي كيلومتر ذهابا وإيابا بشكل يومي.

#حادث_باص_طالبات_المحاني



طريق مزدوج مليئ بالملاحظات وكثرة الحوادث شبه يومي هلكت ارواح بسبب هذا الطريق الخطر



نتمنى من الجهات المسؤلين بايجاد حلول لمعناة طلابنا وطالبات أهالي المحاني والقرى المجاوره لها #الى_متى_هكذا pic.twitter.com/mqM7C1P6vD — majed (@majed55689648) December 9, 2018

يشار إلى أن السعودية تحتل مركزا متقدما في عدد الحوادث المروية المسجلة فيها، والوفيات والإصابات الناجمة عنها، على الرغم من الجهود الرسمية المبذولة لخفض عدد الحوادث اليومية.