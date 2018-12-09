توتر على محور حماة إدلب... ومقتل عدد من مسلحي "منزوعة السلاح"

قتل عدد من المسلحين بعد محاولة هجوم على مواقع الجيش السوري في ريف حماة الشمالي انطلاقا من المنطقة "المنزوعة السلاح التي أقرها اتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا.

وذكرت وكالة "سانا" أن "وحدة من الجيش العربي السوري العاملة بريف حماة الشمالي قضت على مجموعة إرهابية حاولت التسلل باتجاه نقطة عسكرية في محيط بلدة صوران".

© Sputnik . BASEL SHARTOUH حصاد كبير للجيش السوري بعد خروقات للإرهابيين في ريفي إدلب وحماة

وأفادت الوكالة بأن "وحدة من الجيش رصدت تحرك مجموعة إرهابية من بلدة مورك في أقصى ريف حماة الشمالي على أطراف المنطقة منزوعة السلاح في إدلب باتجاه نقاط عسكرية في محيط بلدة صوران واشتبكت معها بالأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة مما أدى إلى مقتل جميع أفراد المجموعة الإرهابية المتسللة".

وفي ريف إدلب الجنوبي لفتت إلى أن وحدة من الجيش "ردت على اعتداء مجموعة إرهابية تتحصن في قرية سكيك في منطقة خان شيخون جنوب إدلب على نقطة عسكرية في المنطقة برشقات من الطلقات المتفجرة ودمرت مرابض رشاشات ومدافع هاون للإرهابيين".

وكان مصدر عسكري سوري صرح لوكالة سبوتنيك أمس السبت: أن المجموعات الإرهابية المسلحة التابعة لتنظيم جبهة النصرة، سيّرت طائرة استطلاع فوق مواقع الجيش السوري في مدينة حلفايا ومنطقة زلين شمال محردة.

وأوضح المصدر أن قوات الرصد في الجيش السوري تمكنت من كشف الطائرة والتعامل معها بالمضادات المتوسطة، ما اضطر المسلحين إلى سحبها باتجاه مناطق سيطرتهم شمال حماة.

وأضاف المصدر أن مسلحي تنظيم جيش العزة المنتشرين بالمزارع الجنوبية لبلدة اللطامنة استهدفوا يوم الجمعة مواقع الجيش السوري على محور بلدة الزلاقيات شمال حماة بالطلقات الرشاشة ما استدعى ردا من قبل قوات الجيش على مصادر الإطلاق، كما استهدفت وحدات الجيش تحركات معادية للتنظيم على محاور المصاصنة واللحايا وحصرايا والأربعين في ريف حماة الشمالي.

وعلى جبهة سهل الغاب شمال غرب حماة، أشار المصدر إلى أن قوات الجيش دمرت تحصينات وتعزيزات عسكرية تابعة لتنظيم "الحزب الإسلامي التركستاني" على محور السرمانية — المشاريع.