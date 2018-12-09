مركز المصالحة: مقتل جندي سوري وإصابة آخر نتيجة قصف المسلحين في اللاذقية

أكد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، مقتل جندي سوري وإصابة آخر نتيجة قصف المسلحين في محافظة اللاذقية.

موسكو — سبوتنيك . وقال رئيس المركز الجنرال سيرغي سولوماتين، اليوم الأحد 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري:"على رغم من تشغيل نظام وقف الأعمال القتالية في جميع الأراضي السورية، تم تسجيل قصف الفصائل المسلحة غير الشرعية خلال 24 ساعة الماضية مواقع الجيش السوري في سندران وأبو ضالي وتل التوت بريف اللاذقية، ومعن وكبرية وتلمرك وقبيبة أبو الحدة بريف حماة والأحياء الشمالية الغربية والجنوبية الغربية والغربية بريف حلب وأحياء ذهبية والسكاري بمدينة حلب".

وخلال 24 ساعة الماضية قام مركز المصالحة الروسي برصد تحركات اللاجئين بتنفيذ عملية إنسانية واحدة تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية في محافظة دير الزور. وبشكل عام تم تنفيذ 2010 عمليات ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3158.7 طن.

وتم العفو عن 15528 شخصا، منذ 9 نوفمبر/تشرين الثاني حتى أمس السبت، في إطار تحقيق مرسوم رئيس الجمهورية العربية السورية، بشار الأسد من 9 نوفمبر 2017 بشأن العفو.