على هامش قمة التعاون الخليجي... هكذا كرم الملك سلمان ضيوفه

ووفقا لوزارة الخارجية السعودية، التقطت قبيل المأدبة، الصور التذكارية للقادة المتواجدين.
وافتتح الملك سلمان أعمال القمة الخليجية 39، مؤكدا أن مجلس التعاون قام لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للمواطن الخليجي.
وأعرب الملك سلمان عن ثقته بأن جميع الدول الأعضاء حريصة على الحفاظ على هذا الكيان.
#القمة_الخليجية_الـ39 | #الملك_سلمان يقيم مأدبة غداء تكريمًا لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية pic.twitter.com/61rEa1k9av— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) December 9, 2018
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)