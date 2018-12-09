على هامش قمة التعاون الخليجي... هكذا كرم الملك سلمان ضيوفه

أقام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصر الدرعية، مأدبة غذاء تكريما لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي.

ووفقا لوزارة الخارجية السعودية، التقطت قبيل المأدبة، الصور التذكارية للقادة المتواجدين.

وافتتح الملك سلمان أعمال القمة الخليجية 39، مؤكدا أن مجلس التعاون قام لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للمواطن الخليجي.

وأعرب الملك سلمان عن ثقته بأن جميع الدول الأعضاء حريصة على الحفاظ على هذا الكيان.