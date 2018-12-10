لقطة مؤثرة من أمير الكويت... ورئيس الوفد القطري يفاجئه (فيديو)

رصدت عدسات الكاميرا لقطات مصورة لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، أثناء الصورة الجماعية لرؤساء وممثلي دول الخليج، عقب اختتام جلسات قمة مجلس التعاون الـ39 في الرياض.

ورصدت الكاميرات لقطة لأمير الكويت، وهو يتفقد علم قطر، مما دفع وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان المريخي، إلى تقبيل رأس الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، شاكراً له تفقده العلم.

وتفاعل الخليجيون مع هذه اللقطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عندما تتفقد الشخصية القيادية الأولى في الصلح الخليجي العلم المستهدف دولته وشعبه

في #الأزمة_الخليجية

فهي رسالة لإسقاط اللغة الصبيانية التي قادت لكل الكارثة

وهي خطوة ذكية منه لاسترضاء قطر في الجهود المستقبلية



عندها

لا تملك إلا أن تقول #كبير_ياشيخ_صباح#القمة_الخليجية_الـ39 — مهنا الحبيل (@MohannaAlhubail) December 9, 2018

​موقف مؤثر: صاحب السمو أمير البلاد الشيخ #صباح_الأحمد الصباح يتفقد علم دولة #قطر حرصاً من سموه علي وحدة دول #مجلس_التعاون وممثل أمير دولة قطر يبادر ويطبع قبلة على رأس سموه#القمة_الخليجية_39 #السعودية#الامارات#الكويت#قطر#البحرين#عمان pic.twitter.com/F66N5fenFu

— وليد الطبطبائي (@Altabtabie) December 9, 2018

​الله يطول بعمرك.

خايف يغيب علم من أعلام دول الخليج في #قمة_مجلس_التعاون #قطر pic.twitter.com/AegSUIluuh — ممدوح فهد المرشد (@almurshedQ8) December 9, 2018

​أمير الإنسانية، أمير دولة الكويت الشقيقة وفي بادرة جميلة وعفوية منه يتفقد علم دولة #قطر خلال #القمه_الخليجيه_ال39، فرد عليه سعادة السيد سلطان المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية بتقبيل رأسه احتراماً وتقديراً لسموه pic.twitter.com/9oPz2wVlWG

— ريــم الحــرمــي (@Reem_AlHarmi) December 9, 2018

​الجدير بالذكر أن الكويت تعمل على حل الأزمة الخليجية منذ بدئها في يونيو/حزيران 2017، لكن دون تحقيق أي تقدم حتى الآن.

وغاب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن القمة المنعقدة في الرياض، وأناب عنه وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر سلطان المريخي، في الوقت الذي يتواصل فيه مقاطعة الدول الأربعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) لقطر.