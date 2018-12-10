تسجيل
11:53 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018
مباشر
    بحث
    زعماء مجلس التعاون الخليجي خلال القمة الخليجية في العاصمة السعودية الرياض

    آخر قادة القمة الخليجية يغادر الرياض (صور)

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    غادر آخر قادة القمة الخليجية الـ 39، اليوم الاثنين، والتي عقدت في الرياض أمس الأحد، حيث دعت إلى ضرورة تعزيز العمل الخليجي المشترك من أجل تخطي التحديات التي تواجهها دول المجلس.

    وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، غادر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي والوفد المرافق له الرياض عقب مشاركته في أعمال الدورة الـ 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت أعمالها أمس.

     

    العاهل السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 ديسمبر/كانون الأول 2018
    © REUTERS / HANDOUT
    الكاميرات تلتقط حديثا بين محمد بن سلمان وممثل قطر في القمة الخليجية (فيديو)
    وأضافت "واس"، كان في وداع حاكم دبي بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، والقائم بأعمال سفارة السعودية في دولة الإمارات العربية المتحدة سعود بن فهد السويلم، وسفير دولة الإمارت العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب، ومندوب عن المراسم الملكية.
    وكان كل من أمير الكويت وملك البحرين ووفد سلطنة عمان والوفد القطري غادر المملكة مساء أمس الأحد عقب انتهاء القمة.
    على صعيد آخر أعلن مجلس التعاون الخليجي، في ختام القمة، عن ترحيبه بقرار تأسيس قوة عسكرية مشتركة وتعيين قائد لها.

     

    وجاء في البيان الختامي، إن "تعيين قائد للقيادة العسكرية الموحدة خطوة مهمة لاستثمار المنظومة الدفاعية المشتركة"، ودعا إلى "تفعيل القيادة العسكرية الموحدة، وإنشاء أكاديمية للدراسات الاستراتيجية".

    وأكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في كلمته في الجلسة الافتتاحية أمس حرص دول المجلس على استمراره وتعزيز دوره والمحافظة عليه، فيما دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى وقف الحملات الإعلامية، التي أضرت بأمن دول وشعوب الخليج.

    كان "المجلس" تلقى صدمة كبيرة، في 5 يونيو/حزيران 2017، عقب إعلان السعودية والبحرين والإمارات، ومعها مصر، قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر، وفرض مقاطعة واسعة عليها، على خلفية اتهامات لها بدعم الإرهاب، الأمر الذي نفته مرارا، وطالبت بالحوار.

    وكان العاهل السعودي بعث بدعوة رسمية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لحضور قمة الرياض، إلا أن الدوحة أوفدت، اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي، وكان في استقباله وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية نزار مدني.

    ورافقت "الأزمة الخليجية" حملة إعلامية شرسة شنتها وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي الموالية للدول الأربع، ضد قطر، بينما واصلت وسائل الإعلام المحسوبة على الدوحة، شن حملة مضادة.

    انظر أيضا:

    الكاميرات تلتقط حديثا بين محمد بن سلمان وممثل قطر في القمة الخليجية (فيديو)
    مسؤول قطري يشيد بـ "حكيم الخليج" في القمة الخليجية
    رغم غياب أميرها عن القمة الخليجية... قطر تؤكد هزيمة "الحصار"
    الحوثي يدعو القمة الخليجية لاتخاذ هذا الموقف
    أمير الكويت يوجه دعوة أمام القمة الخليجية بشأن أزمة قطر
    الكلمات الدلالية:
    آخبار القمة الخليجية, القمة الخليجية, السعودية, القمة الخليجية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فتاة على شاطئ منتجع فاراديرو في كوبا
    أفضل شواطئ العالم لعام 2018
    لساني عدوي: تغريدات ترامب تصيب مؤشرات السوق
    "لساني عدوي"... تغريدات ترامب تصيب مؤشرات السوق
    مشروع الطاقة الشمسية 2030 السعودي
    مشروع "الطاقة الشمسية 2030" السعودي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك