آخر قادة القمة الخليجية يغادر الرياض (صور)

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، غادر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي والوفد المرافق له الرياض عقب مشاركته في أعمال الدورة الـ 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت أعمالها أمس.
وكان كل من أمير الكويت وملك البحرين ووفد سلطنة عمان والوفد القطري غادر المملكة مساء أمس الأحد عقب انتهاء القمة.
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يغادر الرياض.https://t.co/GybwzfYPou#القمة_الخليجية #واس— واس (@spagov) ١٠ ديسمبر ٢٠١٨
وجاء في البيان الختامي، إن "تعيين قائد للقيادة العسكرية الموحدة خطوة مهمة لاستثمار المنظومة الدفاعية المشتركة"، ودعا إلى "تفعيل القيادة العسكرية الموحدة، وإنشاء أكاديمية للدراسات الاستراتيجية".
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان يغادر #الرياض.https://t.co/76aHqR7B4u#واس pic.twitter.com/1TvFUXHL7Z— واس (@spagov) ٩ ديسمبر ٢٠١٨
وأكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في كلمته في الجلسة الافتتاحية أمس حرص دول المجلس على استمراره وتعزيز دوره والمحافظة عليه، فيما دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى وقف الحملات الإعلامية، التي أضرت بأمن دول وشعوب الخليج.
كان "المجلس" تلقى صدمة كبيرة، في 5 يونيو/حزيران 2017، عقب إعلان السعودية والبحرين والإمارات، ومعها مصر، قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر، وفرض مقاطعة واسعة عليها، على خلفية اتهامات لها بدعم الإرهاب، الأمر الذي نفته مرارا، وطالبت بالحوار.
ملك البحرين يغادر #الرياض.https://t.co/hHeRI3D7u4#واس pic.twitter.com/jioO8LGISe— واس (@spagov) ٩ ديسمبر ٢٠١٨
وكان العاهل السعودي بعث بدعوة رسمية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لحضور قمة الرياض، إلا أن الدوحة أوفدت، اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي، وكان في استقباله وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية نزار مدني.
أمير دولة الكويت يغادر #الرياض.https://t.co/xud31iq482#واس pic.twitter.com/9s25qAQPkE— واس (@spagov) ٩ ديسمبر ٢٠١٨
ورافقت "الأزمة الخليجية" حملة إعلامية شرسة شنتها وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي الموالية للدول الأربع، ضد قطر، بينما واصلت وسائل الإعلام المحسوبة على الدوحة، شن حملة مضادة.
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