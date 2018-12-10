السفارة الأمريكية في بغداد تحذر مواطنيها من السفر إلى العراق

جاء تلك التحذيرات في بيان للسفارة، بسبب الاحتفالات المتوقع إحياؤها اليوم، بمناسبة الذكرى الأولى للنصر على تنظيم "داعش" الإرهابي، بحسب ما نشره موقع "السومرية نيوز".
وقال البيان إن "الإجراءات التي يتعين اتخاذها هي لا تسافر إلى العراق، إضافة إلى البقاء في الداخل، والأماكن المحمية من سقوط المقذوفات، فضلا عن الحفاظ على مستوى منخفض، وعلى علم بما يحيط بك".
ويصادف، اليوم الاثنين 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018، الذكرى الأولى لتحرير كامل الأراضي العراقية من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.
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