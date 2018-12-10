السفارة الأمريكية في بغداد تحذر مواطنيها من السفر إلى العراق

أصدرت السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين، إنذارا أمنيا، ودعت مواطنيها إلى عدم السفر للعراق.

جاء تلك التحذيرات في بيان للسفارة، بسبب الاحتفالات المتوقع إحياؤها اليوم، بمناسبة الذكرى الأولى للنصر على تنظيم "داعش" الإرهابي، بحسب ما نشره موقع "السومرية نيوز".

© AP Photo / انطلاق معركة تحرير آخر معاقل "داعش" في غرب العراق

وذكر البيان: "احتفالا بتحرير العراق من ذكرى "داعش" في 10 ديسمبر/ كانون الأول، ينبغي لسكان بغداد أن يتوقعوا الألعاب النارية والنيران الاحتفالية في جميع أنحاء المدينة، لكي تشمل المنطقة الدولية (ايز)".

وقال البيان إن "الإجراءات التي يتعين اتخاذها هي لا تسافر إلى العراق، إضافة إلى البقاء في الداخل، والأماكن المحمية من سقوط المقذوفات، فضلا عن الحفاظ على مستوى منخفض، وعلى علم بما يحيط بك".

ويصادف، اليوم الاثنين 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018، الذكرى الأولى لتحرير كامل الأراضي العراقية من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.