الجيش المصري يحذر شركات الملابس

حذرت القوات المسلحة المصرية، اليوم الاثنين، الشركات المصنعة للملابس من مخالفة بيان بشأن الملابس العسكرية.

وصرح المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، عقيد أركان حرب/ تامر محمد محمود الرفاعي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن " تهيب القيادة العامة للقوات المسلحة بأصحاب الشركات والمصانع العاملة في مجال المنسوجات والأقمشة عدم استيراد أو تصنيع ملابس أو أقمشة شبيهة بالمهمات المستخدمة بالقوات المسلحة والشرطة المصرية".

وتابع الرفاعي في بيانه، أن ذلك البيان يأتي "حفاظا على الأمن القومى المصرى، ولمنع استخدام العناصر الإرهابية لتلك الملابس فى أعمال قد تؤثر على أمن وسلامة الوطن والمواطنين"، مضيفا:

تحذر القوات المسلحة بأن من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية كما تدعو المواطنين للإبلاغ عن أى مخالفات تتعلق بذلك.

يذكر أن عناصر القوات المسلحة، بالتعاون مع وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية، تكثف إجراءات تأمين المعابر والموانئ والمنافذ الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة لمنع دخول أى ملابس أو أقمشة شبيهة بالملابس العسكرية أو الشرطية إلى داخل البلاد.