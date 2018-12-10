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13:33 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وخلفة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 ديسمبر/كانون الأول 2018

    سيناتور أمريكي يلوح بـ"الاحتلال الإيراني" للسعودية في أسبوع

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
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    قال السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، إنه لولا الولايات المتحدة لتحدثت السعودية الفارسية خلال أسبوع، مؤكدا أن الرياض تحتاج واشنطن أكثر من حاجة الأخيرة لها.

    وأضاف السيناتور الجمهوري، في مستهل لقائه مع برنامج "صنداي مورنينغ فيوتشرز" على شبكة "فوكس نيوز"، أمس الأحد، أنه "لا يمكن للجيش السعودي القتال"، مبينا أن "السعودية تزود الولايات المتحدة بـ9% فقط من مجموع النفط الذي تستورده".

    دونالد ترامب
    © Sputnik . Serguey Guneev
    للمرة الرابعة... ترامب ينفعل ويقول للملك سلمان: ادفع مقابل الحماية (فيديو)
    وأوضح أن علاقة واشنطن بالسعودية استراتيجية، ولكن لا يمكن الحفاظ عليها مهما كان الثمن الذي ينبغي دفعه، مؤكدا أن إبقاء الروابط مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "يضعف قدرتنا على إدارة المنطقة".

    وقال غراهام: "دعني أكون صريحا جدا معك، لولا وجود الولايات المتحدة بجانبهم، كانت السعودية ستتحدث الفارسية في غضون أسبوع واحد فقط".

    وتابع السيناتور المقرب من ترامب خلال حملة الانتخابات الرئاسية السابقة "نحن لا نشتري منهم ثمن سكوتنا، ولا يمكننا أن ندعم نظام قاتل لمجرد حماية أمريكا من إيران، بل على العكس تماما نحن بحمايتهم من نحافظ على وجود حكمهم في المنطقة".

    وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أطلق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تهديدات طالت المملكة العربية السعودية والملك الملك سلمان بن عبد العزيز.

    دونالد ترامب - الملك سلمان
    © AP Photo / Evan Vucci
    ترامب يهدد الملك سلمان من جديد: لن تظل في الحكم لأسبوعين (فيديو)
    وقال ترامب، في خطاب ألقاه أمام حشد بولاية آيوا الأمريكية، إن إيران كانت ستسيطر على الشرق الأوسط في غضون 12 دقيقة قبل أن يتسلم الرئاسة، غير أنها تكافح للبقاء الآن، مشيرا إلى أن على المملكة العربية السعودية أن تدفع المال مقابل حماية أمريكا لها، قائلا: "إن كنا سنحميك يجب أن تدفع".

    وأضاف في تجمع انتخابي أخر بولاية "مسيسبي" الأمريكية: أنه تحدث مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز. وقال: "قلت صراحة إلى الملك سلمان أنه لن يظل في الحكم لأسبوعين من دون دعم الجيش الأمريكي". وتابع: "نحن نحمي السعودية، ستقولون إنهم أغنياء… أنا أحب الملك، الملك سلمان، لكني قلت له، أيها الملك نحن نحميك، وربما لا تتمكن من البقاء لأسبوعين في الحكم من دون جيشنا، لذلك عليك أن تدفع".

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