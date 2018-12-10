إقرار ميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة في مؤتمر مراكش

وافقت 164 دولة بالإجماع، اليوم الاثنين 10 ديسمبر/كانون الأول، على ميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة، والذي تم التوصل إليه في يوليو/تموز الماضي لجعل عملية الهجرة آمنة ومنظمة.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس": "إن 164 دولة وافقت بالإجماع على ميثاق الأمم المتحدة للهجرة فيما رفضته الولايات المتحدة وعدة دول أخرى".

© REUTERS / Denis Balibouse/File photo غوتيريش: الهجرة صارت ضرورة ويجب إدارتها بشكل سليم كي لا تصبح خطيرة

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أيدت اتفاقا عالميا غير ملزم يتعامل بشكل أفضل مع تدفق المهاجرين، مشيرا إلى أن عدد الحكومات التي انضمت لتأييد الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة كان أقل من عدد الدول التي عملت على صياغته.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، نفى أن يكون الاتفاق العالمي حول الهجرة، الذي توصلت إليه الدول الأعضاء بالمنظمة في يوليو/ تموز الماضي، يتضمن فرض أية سياسات من جانب الأمم المتحدة على أية دولة بما يمس سيادتها.

وينعقد المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، في مدينة مراكش المغربية، على مدار يومي 10 و11 ديسمبر/كانون الأول الجاري. ووضع جميع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا باستثناء الولايات المتحدة، اللمسات الأخيرة على الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.