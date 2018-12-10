القيادة العامة للجيش السوري تصدر أمرا إداريا بتسريح فئة من عناصر الجيش

أصدرت القيادة العامة للجيش العربي السوري أمرا إداريا يُنهي الاحتفاظ للضباط المجندين عناصر الدورة 248 وما قبلها الذين يتمون 5 سنوات احتفاظ حتى تاريخ 1-1-2019.

الأمر الإداري الذي أصدرته القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ينهي الاحتفاظ للضباط المجندين عناصر الدورة 249، الذين يتمون خمس سنوات احتفاظ حتى تاريخ 1-1-2019، كما نقلت وكالة "سانا".

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وينهي الأمر الإداري الاستدعاء للضباط الاحتياطيين الملتحقين خلال عام 2013 الذين يتمون خمس سنوات بالخدمة الاحتياطية حتى تاريخ 1-1-2019.

ويطبق الأمر الإداري اعتبارا من تاريخ 16-12-2018، ويستبعد منه كل من لديه خدمات مفقودة ولم يتم خمس سنوات خدمة (احتفاظ — احتياط).

والتحق الآلاف من الشبان خلال الأشهر القليلة الماضية بصفوف الجيش العربي السوري، حيث تولي القيادة العسكرية أهمية خاصة لتدريب القوات المسلحة وإعدادها لتنفيذ المهام الملقاة على عاتقها.

أكد قائد مركز التدريب في ريف دمشق أن المركز شهد خلال الأشهر الماضية التحاق أعداد كبيرة من المكلفين بالخدمة الإلزامية والاحتياطية والطلاب الضباط المجندين ومنهم من استفاد من مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد،