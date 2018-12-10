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15:07 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    الجيش السوري يحبط هجوما عنيفا شنّه أجناد القوقاز من منزوعة السلاح

    المجموعات الإرهابية تخرق اتفاق المنطقة المنزوعة السلاح... والجيش السوري يرد

    © Sputnik . Bassel Shartouh
    العالم العربي
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    صدت وحدات الجيش العربي السوري المجموعات الإرهابية في ريف حماة الشمالي، التي حاولت التسلل باتجاه النقاط العسكرية التي تحمي المدنيين في القرى والبلدات الآمنة وأوقعت في صفوفهم قتلى ومصابين.

    ورصدت وحدة من الجيش محاولة تسلل مجموعة إرهابية من قرية معركبة بريف حماة الشمالي باتجاه نقطة عسكرية في المنطقة وتعاملت معها بالأسلحة المناسبة، ما أدى إلى مقتل وإصابة معظم أفرادها، وفقا لوكالة "سانا".

    الجيش السوري ويستهدف تعزيزات للتركستان والقوقاز وجيش العزة بريفي إدلب وحماة
    © Sputnik . Bassel Shurtouh
    الجيش السوري يستهدف تعزيزات للتركستان والقوقاز و"جيش العزة" بريفي إدلب وحماة
    ودمرت وحدة من الجيش السوري في قرية المغير بريف منطقة محردة الشمالي نقطة محصنة بمن فيها لإرهابيي تنظيم ما يسمى "أحرار الشام" في محيط قرية تل الصخر اعتدت بالأسلحة الرشاشة على نقطة عسكرية في خرق جديد لاتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب.

    وتم التعرف من بين قتلى الإرهابيين على محمد الرزوق وإبراهيم أحمد الخليل وخالد الأطرش.

    ونفذت وحدات الجيش العاملة بريف حماة الشمالي أمس عمليات مركزة على مواقع انتشار التنظيمات الإرهابية في بلدة اللطامنة وقرية معركبة وقضت على مجموعة إرهابية حاولت التسلل باتجاه نقطة عسكرية في محيط بلدة صوران.

    وتتصدى وحدات الجيش العاملة بريف حماة الشمالي لمحاولات المجموعات الإرهابية المتكررة خرق اتفاق المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب عبر التسلل والاعتداء على القرى والبلدات الآمنة والنقاط العسكرية في المنطقة.

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    الكلمات الدلالية:
    المنطقة منزوعة السلاح, الجيش السوري, حماه, إدلب, سوريا
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