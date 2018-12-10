وفد التفاوض الحكومي: قائمة الحكومة اليمنية للأسرى والمعتقلين تتضمن 6000 اسم

"كشف عضو وفد الحكومة اليمنية في مفاوضات السويد حمزة الكمالي عن أن قائمة المعتقلين التي سوف تقدمها الحكومة اليمنية تتضمن 6000 اسم، وبينما تتضمن قائمة جماعة "أنصار الله 1500 اسم.

© Sputnik . A. Savin مسؤول يمني يكشف الوضع في ميناء الحديدة

ريمبو — سبوتنيك. وقال الكمالي في حديث لوكالة " سبوتنيك "، اليوم الاثنين: "تسلم القائمة اليوم، أو غدا كحد أقصى في اجتماع اللجنة المشتركة بين الفريقين بخصوص المعتقلين".

وأضاف الكمالي:

"عدد الأسماء في الكشوف الخاصة بالحكومة اليمنية تطالب بإطلاق سراح 6000 معتقل، أما قائمة الحوثيين تتضمن 1500 اسم"، موضحا أن مشاورات اليوم تتضمن "مناقشة خمس محاور وهي طريقة التسليم [المعتقلين] ومكان التسليم ووقت التسليم والضمانات".

وقال عضو وفد الحكومة اليمنية، ردا على سؤال فيما إذا تمت المطالبة بالجثث أيضا: "هم يعطون أسماء ولكن لا يعرفون هم أحياء أم لا".

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، صرح في وقت سابق، بأن الوفدين اليمنيين يشاركان بشكل بناء وجدي في المحادثات حول اليمن بالسويد.

وانطلقت المشاورات حول الأزمة اليمنية، الخميس الماضي، في مدينة ريمبو السويدية، وتعد هذه المحادثات الفرصة الوحيدة القائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ نحو 4 سنوات، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين، فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.