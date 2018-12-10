العراق يسلم الكويت مذكرة بشأن فيديو مقتل 50 من مواطنيه

سلمت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، السفير الكويتي المعتمد في بغداد سالم غصاب الزمانان مذكرة استيضاح بشأن ما تم تداوله من معلومات بشأن مقتل 50 عراقيا عام 1991.

وقالت وزارة الخارجية إن "السفير أحمد نايف الدليمي رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية العراقية سلم السفير الكويتي المعتمد في بغداد سالم غصاب الزمانان مذكرة للاستيضاح حول ما تم تداوله من معلومات بشأن مقتل 50 شخصا".

وأضاف البيان أن القتلى "يعتقد انهم عراقيين مقيمين في دولة الكويت بحسب مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد رجال الشرطة الكويتيين إبان الغزو الصدامي لدولة الكويت عام 1991".

وتناول أعضاء في مجلس النواب العراقي وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بأن "القوات الكويتية أقدمت على مقتل خمسين شخصا عراقيا كانوا موجودين في الكويت بعد الحرب التي دارت في العام 1991".

وكان نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا، مقطع فيديو، يظهر فيه شرطي كويتي يدلي باعتراف صدم العراقيين.

وفي الفيديو، يقول الضابط إنه، قبل 23 سنة، نفذ أحد المسؤولين الكبار في أحد المخافر التابعة للداخليه الكويتية عقوبة الإعدام بحق 50 مواطنا يعتقد أنهم عراقيون، كانوا مقيمين في الكويت، حيث أخذهم من الشارع وهم أبرياء ودفنهم في مقبرة جماعية تم اكتشافها فيما ما بعد من قبل وزارة الداخلية.

وأثارت هذه التصريحات غضبا عارما في الشارع العراقي، ما دفع النائب عدي عواد، إلى مطالبة وزارة الخارجية العراقية، بالتحقيق في تلك التصريحات، ودعا الحكومة إلى إيضاح الحقيقة.

وقال عواد في بيان نشره موقع قناة "السومرية"، إن "على وزارة الخارجية العراقية فتح تحقيق بخصوص ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي لفيديو نشرته إحدى وسائل الإعلام الكويتية يعترف فيها منتسب ب‍الداخلية الكويتية بقيام مسؤول كبير في الوزارة بإعدام 50 مواطنا عراقيا قبل 23 عاما".

وأضاف أن "على الحكومة الكويتية والجهات المختصة إيضاح حقيقة ما تم التطرق له هذا الشخص".